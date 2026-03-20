El sexto sentido de la mujer es uno de esos conceptos poco comprendidos, casi etéreo. Es como el umami en la comida, ese quinto sabor. Hay sabores que tienen rostro —casi siempre femenino— y que se instalan en el recuerdo como una forma de afecto. Francesca Ferreyros es parte de ese movimiento.

Sin embargo, aunque ese vínculo parece natural, la industria gastronómica aún está lejos de ser equitativa. Según la World Association of Chefs Societies, las mujeres ocupan una posición de liderazgo por cada 10.3 hombres en hospitalidad. Además, representan el 33% de los puestos de gerencia en restaurantes y apenas el 19% de las posiciones de chef o jefatura de cocina. En el Perú, donde la cocina nació en gran parte en manos femeninas, esa brecha convive con una nueva generación que empieza a reescribir su lugar. Las mujeres siguen generando su propio movimiento, uno más complejo donde lidian con sus sueños personales y laborales; su familia y el cuidado de sus hijos; y toda la responsabilidad emocional que existe alrededor.

Francesca Ferreyros – Entremigas

Antes de ser cocinera, Francesca indagó en el mundo de la educación pensando que quizás podía ser su camino. Luego de un año de estudios y de practicar en un preescolar; entendió que todo la llevaba a enseñar sí, sobre cocina; pero antes le tocaba aprender.

Rebelde desde niña, en el colegio no conectaba con la enseñanza; su relación con el aprendizaje era diferente. Pero esa rebeldía forjó su personalidad y seguridad. Tenía el carácter ideal para la cocina, en un mundo lleno de retos y complejidades. Hoy, a casi un año de haberse convertido en madre, atraviesa una etapa de entrega total y descubrimiento intenso. Estrena nuevo local y tiene un nuevo concepto que ya se cocina.

A inicios de 2026 abrió Entre Migas, su “local feliz”, pero ahora en la avenida La Mar; un despacio -dice- que se especializa en ofrecer “cosas ricas todo el día”.

“La idea era mantener la misma carta, pero he aumentado la propuesta con postres, helados y platos del día —desde pollo al horno hasta pastas o hamburguesas—, en un formato que acompaña todo el día, de 7 a.m. a 10 p.m“.

Pero ese no es su único proyecto. Junto a su esposo, el también cocinero Jorge Muñoz, trabaja en un nuevo concepto que será, quizás, el más personal hasta ahora.

A inicios de 2026 abrió Entre Migas, su “local feliz”, pero ahora en la avenida La Mar; un despacio -dice- que se especializa en ofrecer “cosas ricas todo el día”. //Foto: Entre Migas

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Anuncia nueva marca

“Queremos hacer algo nuestro, donde estemos los dos”, dice Francesca.

“Aún no hemos trabajado juntos; pero con la experiencia de Josefina (su hija) he comprobado que podemos hacerlo bien, porque nos comunicamos mucho, expresamos cómo nos sentimos, somos empáticos con el otro. La cocina del restaurante es lo que hacemos en casa; lo que cada uno aporta. Por ejemplo, cuando cocinamos pollo al horno, yo hago el mix de especias y marino el pollo, y Jorge hace su arrocito tipo paella. Todo surge de manera orgánica. La idea es jugar un poco con eso. Creamos e imaginamos platos y combinaciones. Todo va a ser intervenido por los dos. La idea es que quien entre se sienta como un invitado en nuestra casa”, detalla.

¿Cuándo abrirá? “Es una nueva marca, aún no tiene nombre, pero apuntamos a abrir hacia julio”. La idea -dice- es que el cliente sienta que entra a una casa, no a un restaurante.

Su relación con la cocina asiática

Su relación con la cocina asiática —que marcó su primer restaurante, Bhan— también tiene raíces familiares. Sus abuelos vivieron en Japón y Corea, y esa influencia siempre estuvo presente en su mesa. Más adelante, su paso por Tailandia —donde trabajó durante tres años— terminó de consolidar ese vínculo. “Mi paladar me pedía especias, picante. Ahí encontré otro nivel”, cuenta la chef peruana.

“Mi amor por la cocina asiática prevalece. En mi casa siempre se ha comido mucho de esa gastronomía porque mis abuelos. Además, mi papá siempre me llevaba a comer sushi, íbamos los dos a Matsuei o pedíamos chifa; y siempre supe como cocinera que quería ir a Asia. En un momento pensé en Japón; y me salió la oportunidad de ir a Tailandia porque venía de Girona donde la comida es espectacular, pero mi paladar me pedía especias, picante y un amigo me contó que acababa de volver del restaurante Gaggan y lo veía ideal para mí. Ahí estuve tres años”, recuerda con cariño.

Las mujeres en la cocina

Francesca también reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la cocina moderna. “Entré en una cocina a los 15 años, y eso desarrolló mi carácter. Cuando empecé, las mujeres eran contadas. Cuando entraba en la cocina siempre me preguntaban si era pastelera. Me tocaba trabajar con todo tipo de personas; algunos te trataban como la indefensa y otros que te retaban a hacer todo sola. Pocas veces había un balance. Por eso, muchas veces no pedía ayuda porque me daba miedo. Me retaba mucho por no verme débil”, recuerda. .

Hoy mira con admiración a Ivalú Acurio, hija del reconocido chef peruano Gastón Acurio, y piensa en el futuro desde otro lugar: el de su hija.

“Me gustaría que haga su propio camino”, dice. Como ella. Como tantas otras que, desde la cocina, están construyendo el suyo.