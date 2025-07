Mitsuharu Tsumura, Pía León, Juan Luis Martínez y Jaime Pesaque son las mentes brillantes detrás de los restaurantes peruanos en el top 50 del reconocido ránking.

La publicación del Reino Unido ha reforzado su importancia y popularidad desde su creación en el 2002. El competidor británico de la Guía Michelin buscó diferenciarse de esta última al proponer un enfoque plural. Con más de mil votantes anónimos, que se renuevan en un 25% cada año, la guía evalúa restaurantes de 27 regiones en las que divide el mundo. Los votantes establecen un ranking de 10 restaurantes que visitaron en los últimos 18 meses, y la firma auditora Deloitte se encarga de adjudicar los reconocimientos en garantía de la integridad y transparencia del proceso de elección.

Sin embargo, una vez alcanzado el ansiado primer galardón, un restaurante ya no puede ser reconocido por la guía en los años siguientes. Todos los ganadores del primer lugar desde el 2019 tienen un lugar en la lista Best of the Best. Si bien este podio está reservado para los mejores, con el prestigio natural que ello conlleva, carece del dinamismo y la adrenalina propios de los concursos anuales. El formato favorece la renovación constante y la aparición de nuevos nombres, pero no necesariamente ayuda a la consolidación de propuestas que mantengan su excelencia a través del tiempo.

Un buen complemento, en nuestro caso, sería formar parte de la Guía Michelin. Hace casi cien años, la publicación francesa adjudicó su primera condecoración y, desde entonces, las estrellas se reconocen como sinónimo de calidad y prestigio. La ventaja del formato de esta guía es que contribuye al posicionamiento de restaurantes que mantienen su estándar y, año a año, recuerda a los consumidores cuáles son las mejores propuestas gastronómicas. Un restaurante puede esforzarse por mantener el máximo reconocimiento que otorgan las ansiadas tres estrellas, y la ventaja de esta guía es que, si lo logra, anualmente volverá a ser reconocido. Sin embargo, hasta ahora, Michelin no visita restaurantes en nuestro país.

En un mundo sumamente informado, en el que las noticias se replican exponencialmente por el poder de las redes sociales, mantener continuidad en los reconocimientos es importante. Debido a ello, el reto de los restaurantes peruanos para afianzar su posicionamiento pasará por seguir creciendo en presencia en la guía The World’s 50 Best y, ojalá pronto, también ser reconocidos bajo otros formatos, como el de la Guía Michelin.