La minera canadiense Element79 Gold Corp. anunció la venta del 100% de las acciones de Minas Lucero del Sur S.A.C. (MLDS), empresa que posee el proyecto de oro y plata Lucero, ubicado en Arequipa. La operación, valorizada en US$ 2 millones, marca la salida de la compañía de su principal activo en Perú tras más de un año de dificultades para avanzar en su desarrollo.

Según informó la empresa, la transacción se realizará mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) vinculante suscrito el 10 de junio con un inversionista privado independiente. El cierre de la operación está previsto para el 31 de julio de este año o antes, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Como parte del acuerdo, el comprador deberá realizar de inmediato un depósito no reembolsable de US$ 300,000, monto que será descontado del precio final de compra.

La decisión llega un año después de que Element79 declarara fuerza mayor sobre el proyecto Lucero debido a una serie de obstáculos sociales, comunitarios y regulatorios que impedían el avance de sus actividades. En julio de 2025, la empresa informó que no preveía avances significativos en la obtención de derechos de superficie y acceso al proyecto, pese a los esfuerzos desplegados durante más de dos años para alcanzar acuerdos con actores locales.

En ese momento, la compañía atribuyó la situación a factores como cambios en las políticas de formalización minera, la inestabilidad política local, la desconfianza acumulada por experiencias de operadores anteriores y la continuidad de actividades de minería artesanal no autorizada en la zona.

Salida de un activo clave en Perú

Element79 señaló que la venta responde a una revisión estratégica realizada por su directorio respecto de la exposición financiera y operativa asociada al mantenimiento del proyecto bajo las condiciones de fuerza mayor vigentes desde 2025.

“La decisión no se tomó a la ligera. Lucero fue durante varios años el activo principal de Element79 Gold”, señaló James C. Tworek, director de la compañía. Agregó que, si bien mantienen confianza en el potencial geológico del proyecto, continuar con su desarrollo implicaba asumir riesgos financieros y contractuales crecientes sin un horizonte claro de solución.

Element79 Gold concentra actualmente su estrategia en Estados Unidos, donde desarrolla los proyectos Gold Mountain y Elephant, ubicados en el estado de Nevada. (Foto: GEC)

La empresa sostuvo que un grupo privado enfocado exclusivamente en las negociaciones y el relacionamiento comunitario en Perú podría estar en mejor posición para continuar las conversaciones con la Comunidad Campesina de Chachas y otros actores de la zona.

De los US$ 2 millones acordados en la operación, aproximadamente US$ 1.1 millones se destinarán al pago de obligaciones pendientes vinculadas a los acuerdos originales de adquisición del proyecto con Condor Resources. Asimismo, cerca de US$ 280,000 serán utilizados para mantener vigentes las concesiones y derechos mineros antes del cierre de la transacción. Tras esos desembolsos, la compañía estima recibir ingresos netos cercanos a US$ 600,000.

Lucero comprende unas 10,813 hectáreas en la provincia de Castilla, en Arequipa. El activo fue operado anteriormente como la mina Shila por Compañia de Minas Buenaventura y cuenta con antecedentes de producción de oro y plata de alta ley, además de infraestructura minera existente y potencial para futuras actividades de desarrollo.

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