La canadiense Tier One Silver informó los resultados finales de una nueva campaña de perforación en Curibaya, su proyecto de plata, oro y cobre ubicado en Tacna. Los hallazgos confirmaron la continuidad de la mineralización identificada previamente en el proyecto y fortalecen los planes de la compañía para ampliar las actividades de exploración en la zona. ¿Qué tan grande podría llegar a ser el proyecto?

La Fase 2 comprendió ocho pozos y totalizó 1,133.6 metros de perforación en el corredor Cambaya I. De acuerdo con la empresa, los trabajos ratifican la presencia de un sistema epitermal de plata y oro de alta ley identificado inicialmente durante las campañas realizadas en 2021.

La campaña permitió ampliar la huella mineralizada de Curibaya a lo largo de seis kilómetros de corredores y estructuras. Entre los resultados más relevantes destacan una intersección de un metro con 448.2 g/t de plata y 0.37 g/t de oro en el pozo 26CUR-023, así como 0.7 metros con 1,015 g/t de plata y 4.52 g/t de oro en el pozo 26CUR-018. En total, siete de los ocho sondajes interceptaron plata y oro.

“Estamos muy satisfechos con los últimos resultados de nuestro programa de perforación de la Fase 2. El corredor Cambaya I ha proporcionado resultados excepcionales de plata y oro de alta ley, lo que demuestra una vez más el potencial de nuestro proyecto Curibaya”, señaló Peter Dembicki, presidente y director ejecutivo de Tier One Silver.

Curibaya se consolida como el principal activo de exploración de Tier One Silver en Tacna. (Foto: Tier One Silver)

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Los resultados constituyen el primer balance de la campaña que Tier One anunció a inicios de año para explorar corredores prioritarios de plata, oro y metales base en Curibaya. En enero, la compañía había señalado que Cambaya figuraba entre los objetivos más prospectivos identificados en la zona.

Curibaya abarca aproximadamente 17,000 hectáreas en Tacna y, según la empresa, hasta la fecha se han identificado seis corredores mineralizados. Sin embargo, gran parte del terreno aún permanece sin explorar.

Curibaya explora potencial de cobre en zona de Quellaveco y Cuajone

Más allá de la plata y el oro identificados hasta ahora, Tier One considera que Curibaya podría albergar una fuente de cobre en profundidad. Esta hipótesis se sustenta en trabajos previos realizados en el objetivo Del Filo, donde la compañía reportó valores de cobre de hasta 6.12%, así como en la presencia de estructuras mineralizadas distribuidas a lo largo del proyecto.

La minera destacó además que Curibaya se ubica dentro de la franja de pórfidos del Paleoceno, una de las zonas geológicas más relevantes para el cobre en el país, donde se encuentran operaciones como Quellaveco, Toquepala, Cuajone y Cerro Verde.

A partir de la información recopilada durante las distintas campañas de exploración, el equipo técnico de Tier One considera que Curibaya podría representar un sistema mineral completo, con componentes epitermales de plata y oro en superficie y una posible fuente de cobre porfídico en profundidad.

Tier One evalúa el potencial de cobre en Curibaya, ubicado en una de las zonas geológicas más relevantes del país.

Tier One prepara siguiente fase de exploración

La compañía informó que ya inició los trabajos para obtener un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd), permiso que le permitiría desarrollar más de 200 perforaciones dentro del proyecto Curibaya.

Como parte de las siguientes etapas de exploración, Tier One prevé concentrar los trabajos en Cambaya II, uno de los corredores identificados que aún no ha sido perforado.

Posteriormente, planea ejecutar perforaciones de relleno en los seis corredores reconocidos hasta la fecha para recopilar más información geológica y evaluar su potencial de recursos.

“ Actualmente estamos analizando los resultados para determinar la ubicación de nuestra próxima fase de perforación. Cada resultado que recibimos nos brinda información valiosa sobre el sistema epitermal y sobre dónde debemos enfocar nuestra próxima fase de perforació n ”, sostuvo Dembicki.

De manera complementaria, los trabajos futuros incluirán campañas de mapeo geológico, muestreo de roca y exploración en otras áreas del proyecto donde previamente se identificaron anomalías de cobre y oro, con el objetivo de generar nuevos blancos de perforación para las siguientes etapas de exploración.