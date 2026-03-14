La nueva planta en Tacna tiene casi 5,000 m² y registra un avance de 85%. (Foto: Difusión)
La nueva planta en Tacna tiene casi 5,000 m² y registra un avance de 85%. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Grupo Maezofra SAC, empresa de metalmecánica cuya operación está afincada en la Zofratacna, viene ejecutando un plan de inversión para ampliar su capacidad productiva y atender la creciente demanda de los sectores minero, pesquero y agroindustrial. Así, busca llegar a un mercado tentador: el chileno.

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