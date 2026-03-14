El proyecto se desarrolla en tres etapas y la inversión total es de US$ 7 millones y la primera y segunda fase implicaron un desembolso conjunto de US$ 1.98 millones, mientras que la tercera contempla una inversión adicional de US$ 5 millones. La nueva planta -de casi 5,000 m2 y con un avance de 85%- permitirá fortalecer la fabricación de paneles aislantes y estructuras industriales dirigidas principalmente a ampliaciones de campamentos mineros en el sur del Perú y el norte de Chile.

Según ha señalado Luis Saavedra, gerente general de Maezofra, la apuesta responde a una visión de mediano plazo para posicionar a la compañía como proveedor industrial en el eje sur andino.

“Buscamos consolidarnos como un socio estratégico para proyectos mineros y productivos que requieren infraestructura modular con estándares de seguridad y eficiencia”, señaló el gerente.

Foco en minería y expansión a Chile

Uno de los principales mercados objetivo de Maezofra es la minería del sur peruano, donde los proyectos de ampliación de campamentos y plantas demandan soluciones térmicas y estructuras prefabricadas de rápida instalación. A ello se suma el norte de Chile, donde la compañía ve oportunidades en operaciones mineras y plantas industriales que requieren paneles con aislamiento térmico y resistencia al fuego.

En el sur del Perú operan proyectos mineros que demandan infraestructura para campamentos, almacenes y plantas de procesamiento. En ese contexto, los paneles aislantes y estructuras modulares son utilizados para soluciones de rápida instalación y control térmico.

La ubicación en la zona franca de Tacna representa una ventaja competitiva relevante. Este régimen permite beneficios tributarios en la importación de insumos y equipos, además de costos energéticos competitivos. La cercanía al puerto de Arica, en Chile, facilita la logística para abastecer proyectos transfronterizos y reducir tiempos de entrega.

La Zona Franca Tacna ofrece incentivos tributarios y facilidades logísticas para empresas industriales en el sur del país. (Foto: Andina)

Además de la minería, la empresa apunta a los principales proyectos de plantas pesqueras y agroindustriales del sur, sectores que demandan infraestructura con control térmico y altos estándares sanitarios.

Diversificación hacia infraestructura pública

La expansión también contempla atender a gobiernos regionales en la construcción de hospitales y postas médicas, un segmento que podría ganar dinamismo en el contexto de renovación de infraestructura pública en regiones del sur.

Luis Saavedra sostiene que la capacidad tecnológica instalada es uno de los diferenciales de la compañía. La planta incorpora sistemas CNC, cortadoras láser, soldadura láser, brazos robóticos y grúas pórtico, lo que permite fabricar desde tanques industriales hasta techos autoportantes con garantía de hasta 20 años.

Con esta ampliación, la empresa incrementará su capacidad productiva desde Tacna para atender proyectos en el sur del Perú y el norte de Chile. La mayor infraestructura instalada permitirá asumir encargos de mayor volumen y fortalecer su presencia en el eje industrial del sur.