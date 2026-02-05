Este año el Perú tiene programada la ejecución de ocho grandes proyectos mineros con una inversión histórica de US$ 7,000 millones, afirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo.

El ministro del Minem precisó que esta cifra récord se podría alcanzar mientras se logre viabilizar proyectos programados en el corredor minero del sur y en las regiones Arequipa, Cusco, La Libertad .

Solo hasta noviembre del año pasado, resaltó, se lograron viabilizar inversiones mineras por más de US$ 5,133 millones.

El Minem afirmó que se viene trabajando en la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como parte de la lucha contra la minería ilegal. (Imagen: Andina)

Con ello, el Minem estimó que la minería generó más de S/ 9,936 millones para municipios y gobiernos regionales por concepto de canon minero, regalías y derechos de vigencia.

“La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Debo agregar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3% del empleo total generado”, indicó.

En cuanto al combate contra la minería ilegal, Bravo indicó que se viene trabajando en la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y se han endurecido las sanciones para incluir a las plantas de beneficio que procesan mineral obtenido de manera ilícita.

“Tenemos interés en trabajar y dejar un porcentaje importante de avance antes de culminar nuestro Gobierno, para que la siguiente administración pudiera culminar este proceso sin mayor apuro”, añadió.