Minem. (Foto: Difusión)
El Poder Ejecutivo designó hoy a Juan Isaías Samanez Bilbao como nuevo viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Carlos Wilson Talavera Flores.

Mediante , publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró viceministro de Minas a Juan Samanez Bilbao, cargo considerado de confianza.

Asimismo, vía , se dio por concluida la designación de Carlos Talavera Flores, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas desde noviembre del 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la RepúblicaJosé Enrique Jerí Oré, y el ministro de Energía y MinasLuis Enrique Bravo de la Cruz.

