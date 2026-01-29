En detalle, se convocó a una reunión de trabajo a los gobernadores de Ucayali, Apurímac, Huancavelica, Puno, Junín, Arequipa y el Cusco para socializar el proyecto de masificación del gas en esas siete regiones, que ha planteado Cálidda hace más de dos años y aún sigue en evaluación en el Gobierno.

La convocatoria -según oficio firmado por el ministro Luis Bravo, que remitió el Minem y al que tuvo acceso Gestión-, lo hizo atendiendo a una solicitud del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez.

Preocupa incertidumbre sobre el proyecto

Al respecto, la citada autoridad regional, en diálogo con Gestión, señaló que solicitaron tal reunión porque están preocupados por la incertidumbre respecto al compromiso que expresó el sector para resolver el problema de acceso al gas de Camisea a las ciudades capitales de esos departamentos.

Como se dio a conocer en noviembre del 2023, Cálidda presentó al Minem una propuesta a fin de ampliar su área de concesión vía adenda y así llevar ese gas a 15 ciudades en las siete regiones mencionadas.

Hasta ahora el Cusco no resuelve su acceso al gas natural, pese a albergar el yacimiento de Camisea

Para esto, planteaba la construcción de cuatro subestaciones distribuidoras, 12 plantas regasificadoras y 3,711 kilómetros de redes de distribución, que le demandaría una inversión de US$ 550 millones, con la ventaja que la tarifa del servicio a los usuarios finales sería igual a la que aplica en Lima y Callao.

Aún no hay consenso en el Ejecutivo

Consultada este jueves sobre la situación de ese proyecto, el área de prensa del Minem indicó a este diario que, actualmente, dicha iniciativa privada sigue en proceso de negociación en la que participan como ministerio, junto al Ministerio Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El sector insistió en que tiene la voluntad de impulsar el proyecto, pero al tratarse de una propuesta de adenda que se aborda de manera multisectorial, el diálogo entre esos sectores continúa en proceso “para alcanzar una fórmula de consenso entre todos los participantes”.

Vale recordar, no obstante, que el Minem tenía previsto anteriormente que la aprobación de la adenda se daría para diciembre del año que pasó.

Piden más recursos por canon

El gobernador regional del Cusco refirió que se busca que Cálidda o cualquier otra empresa solucione el problema del acceso al gas natural en el centro y el sur: “Y no el peloteo que tenemos hoy entre el ministerio, ProInversión y Osinergmin; al final no hay credibilidad en ninguna de las instituciones”, dijo.

Salcedo Álvarez demandó que, si el Gobierno Nacional no tiene los recursos ni las capacidades y no adopta una decisión de resolver ese problema, al amparo de las políticas de descentralización, se les incremente los recursos del canon gasífero, del actual 50%, hasta un 75%, para ejecutar los proyectos de masificación.

Recordó que su región, con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), ha instalado ya su primera planta satélite de gas natural en el Cusco, con el cual están abasteciendo actualmente a cerca de 1,000 viviendas.

Cusco inició etapa en su proceso de masificación del gas natural, pero actualmente llega a solo unas mil familias, y región busca extender sus redes a la ciudad imperial Foto: Difusión.

LEA TAMBIÉN: Proinversión elige a consultora Deloitte para reorganización patrimonial de Petroperú

Respaldan proyecto

De obtener mayores recursos –con la ampliación del canon gasífero hasta un 75%- así como la autorización para ejecutar los proyectos directamente, el gobernador refirió que, a través de su gerencia regional de Energía y Minas, esperan replicar el servicio que hoy brindan a 1,000 hogares cusqueños al resto de usuarios residenciales e industriales la ciudad imperial.

Asimismo, refirió que, si en la reunión que sostendrán este viernes con el Minem se les informa de manera transparente, a detalle y con el debido sustento legal la viabilidad del proyecto de Cálidda para llevar el gas a 7 regiones, como autoridad regional lo van a respaldar.

“Lo que queremos es que nos den las razones del porqué hasta ahora no se firma ese convenio (entre el Estado y Cálidda ), que ha de solucionar el problema del acceso al gas y, sobre esa base, adoptar una opinión a nivel político y administrativo”, aseveró.

Cálidda no fue convocada

Sobre el particular, Gestión consultó al CEO de Cálidda, Martín Mejía, quien saludó la reunión que sostendrá el Minem con los gobernadores regionales, pero refirió que no han sido convocados para participar en la cita.

“Sabemos que los gobernadores están bastante interesados en que se avance nuestra propuesta y que se resuelva el tema de la llegada del gas a sus regiones, a la brevedad”, anotó.

Recordó que el Gobierno ha intentado varias veces, sin éxito, licitar (a través de ProInversión) el proyecto para masificar el gas natural en siete regiones, “y nuestra propuesta puede volver una realidad esta justa demanda de la población del sur”.