El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, indicó que se viene articulando con otras entidades para viabilizar el proyecto de adenda para llevar la masificación del gas natural a 7 nuevas regiones en el centro y sur, con una meta inicial de 330,000 beneficiarios y más de US$ 550 millones en inversión de fuente privada.

“En esta gestión estamos trabajando el tema de la masificación de gas que ya venía propuesto de la administración anterior. Nosotros continuamos aquellos trabajos que se han venido desarrollando, según nuestro criterio, de manera adecuada”, señaló en TV Perú.

“Estamos trabajando el tema de la masificación de gas, para que podamos ponerle el impulso necesario para poder terminarlos y llegar a muchas regiones, sobre todo en el sur del país”, agregó.

El proyecto de masificación de gas natural busca que las regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali accedan a este recurso energético, para que sea usado en domicilios y actividades económicas como ya ocurre en varias zonas del país.

Por otro lado, Luis Bravo enfatizó que su sector apunta a alcanzar una ejecución presupuestal del 99% de los recursos asignados a proyectos y obras de electrificación rural.

“En el sector Electricidad, hemos beneficiado a más de 114,000 peruanos con obras eléctricas de electrificación rural“, subrayó.