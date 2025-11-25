El gas natural se ha consolidado como uno de los recursos energéticos más estratégicos para el desarrollo económico del Perú. Desde 2004, Camisea produce este recurso en los lotes 88 y 56 en Megantoni, Cusco, consolidándose como el proyecto energético de mayor envergadura del país. Actualmente genera el 96% del gas natural y atiende el 70% del GLP del mercado interno, desde su Planta de Fraccionamiento en Pisco, Ica, donde se realiza la distribución terrestre y marítima hacia el Callao y otras regiones.

La presencia de Camisea abarca 12 regiones: Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Lima, Ica, Junín, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, territorios donde impulsa el desarrollo productivo, la competitividad empresarial y el acceso a una energía de menores emisiones.

Características de un recurso estratégico

El gas natural destaca por tres atributos fundamentales. En primer lugar, es una energía más limpia: su uso ha permitido que el país reduzca en alrededor de 15% sus emisiones de CO₂, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad del aire y a avanzar hacia una matriz energética más sostenible. En segundo lugar, resulta más económico debido a su precio estable y regulación estatal. Finalmente, ofrece confiabilidad al estar disponible durante todo el año.

Las cifras reflejan su penetración en diversos sectores: más de 2 millones de viviendas utilizan gas natural para cocinar y atender necesidades domésticas, mientras que más de 3,800 comercios e industrias lo emplean para optimizar sus operaciones.

Masificación en el sector transporte

Para expandir el uso del gas natural, se han destinado más de S/150 millones a programas que promueven su adopción en el transporte público y de carga, en alianza con Cálidda, Contugas y EVA Energy. Estas iniciativas incluyen el Bono Camisea GNV, que ha permitido la renovación de más de 1,650 unidades en Lima y Callao, y el sistema de fraccionamiento con financiamiento sin intereses, con el que más de 240 buses y camiones han entrado en operación.

Este esfuerzo ha resultado en que más de 500 mil vehículos funcionen con GNV (gas natural vehicular) o GNL (gas natural licuado) a nivel nacional. En Lima, Callao e Ica operan más de 1,000 unidades de transporte con gas natural, respaldadas por una red de más de 340 estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional.

Expansión en las regiones

En Cusco, esta inversión permitió generar alianzas con el Gobierno Regional y EVA Energy. Se implementaron dos estaciones de GNV en San Sebastián y San Jerónimo. Mientras que en Quillabamba se proyecta una cuarta estación. Actualmente más de 4,000 vehículos livianos en la región funcionan con GNV.

El acceso al gas natural en las regiones se fortalece con el Corredor Camisea GNL, que conecta Lima con Tacna mediante estaciones en Mala, Nazca y La Joya. Pronto contará con estaciones en Imata, Arequipa, y Espinar, Cusco, ampliando la autonomía del transporte pesado a más de 1,500 km de recorrido. Los conductores de transporte de carga pueden ahorrar hasta un 50% en el precio de abastecimiento de combustible, en comparación con el diésel.

Información técnica accesible

El rol cada vez más relevante del gas natural en sectores como transporte, industria y hogares exige poner a disposición del público información detallada sobre este recurso energético. En línea con ello, Camisea ha integrado en su nueva web, la sección “ABC del Gas”, un espacio que compila contenidos educativos y gráficos sobre su origen, atributos, proceso productivo, cadena de distribución y contribución al progreso nacional.

La información puede consultarse en www.camisea.pe

Reportaje publicitario