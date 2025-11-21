Zeta Gas despacha una media de 9,000 barriles de petróleo por día, aclaró el Minem. Foto: Andina
Zeta Gas despacha una media de 9,000 barriles de petróleo por día, aclaró el Minem. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Zeta Gas informó que desde el 22 de noviembre hasta el 16 de enero de este año realizará mantenimiento a sus instalaciones, por lo que

De esa manera, la cartera aclaró que, en las condiciones actuales, no se prevé una situación de desabastecimiento de GLP en Lima y Callao.

Desde la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem aclararon que la infraestructura de Zeta Gas abarca cerca del 10% de la capacidad total nacional, y por día, despacha un promedio de 9,000 barriles de petróleo.

En ese contexto, aclararon que

El Minem puntualizó que el GLP almacenado por Zeta Gas se suministra desde la plata de Solgas en Ventanilla y las instalaciones de Pluspetrol en Pisco.

