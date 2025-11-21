Zeta Gas informó que desde el 22 de noviembre hasta el 16 de enero de este año realizará mantenimiento a sus instalaciones, por lo que el Ministerio de Energía y Minas - Minem monitoreará el flujo del mercado para garantizar el despacho y abastecimiento regular del GLP.

De esa manera, la cartera aclaró que, en las condiciones actuales, no se prevé una situación de desabastecimiento de GLP en Lima y Callao.

Desde la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem aclararon que la infraestructura de Zeta Gas abarca cerca del 10% de la capacidad total nacional, y por día, despacha un promedio de 9,000 barriles de petróleo.

Zeta Gas ha informado que realizará mantenimiento a sus instalaciones desde el 22 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026. Foto: Andina

En ese contexto, aclararon que la demanda de GLP es de aproximadamente 71 mpbd por día, y la producción total del país, es de 42 mpbd.

El Minem puntualizó que el GLP almacenado por Zeta Gas se suministra desde la plata de Solgas en Ventanilla y las instalaciones de Pluspetrol en Pisco.