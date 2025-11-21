Promigas señala que suspende nuevas inversiones, pero que continúa sus operaciones en su área de concesión
Ha pasado casi un año desde que surgió la controversia entre Gases del Pacífico (filial de Promigas Perú) y el Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería (Osinergmin) por la regulación de tarifas de la distribución de gas natural que realiza esa empresa en su concesión del norte, pero hasta ahora no hay humo blanco.

