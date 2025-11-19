En cumplimiento de las medidas que dispuso el Gobierno para la reestructuración de Petroperú, esa empresa informó del lanzamiento de la segunda convocatoria al concurso para adjudicar el servicio de transformación integral que requiere cumplir la petrolera del Estado.

Como se recuerda, la primera convocatoria, que debía permitir la elección de un Chief Transformation Officer (CTO) encargado de dicha transformación, fue declarado desierto a inicios de este mes.

Mediante un comunicado, la misma refirió que, como parte de su compromiso con dichas medidas, procedió con la nueva convocatoria al Proceso por Competencia Internacional N° PCI-002-2025.OFP, para lograr tal adjudicación.

Señaló que ese proceso cumple con establecer los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el artículo 7 del Decreto de Urgencia N°013-2024.

Como se recuerda, ese decreto, dado a fines del año pasado, establecía una serie de requisitos que Petroperú debía cumplir, como contraparte para el otorgamiento del rescate económico financiero con respaldo fiscal que recibió.

Los requisitos para dar el servicio

El comunicado menciona entre los requisitos técnicos mínimos a cumplir para los que participen en este concurso, el contar con experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos o energía.

Asimismo, deberá tener experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del mismo sector.

Igualmente, deberá contar con experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas o entidades estatales.

También mostrar experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades o instituciones públicas o empresas con participación estatal.