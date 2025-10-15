Precios mayoristas de combustibles sufrieron variaciones este martes Foto: GEC.
Precios mayoristas de combustibles sufrieron variaciones este martes Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Aún cuando la cotización del crudo mantiene una tendencia a la baja este año (este martes oscilaba entre US$ 58.18 a US$ 59.71 el West Texas Intermediate, usado como referente para Perú), en nuestro país los precios de los derivados del petróleo registran variaciones mixtas, aunque con alzas en aquellos de mayor consumo interno.

TE PUEDE INTERESAR

¿Mypes al mercado libre de luz? Insisten en ley para que negocien precios de electricidad
Nuevo lote petrolero en cuenca Talara bajo la mira: la “fusión” de dos yacimientos a concurso
Extensión de concesión de Cálidda a siete regiones en su fase final: ¿cuándo se decide?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.