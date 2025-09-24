De obtener luz verde, el gas natural de Calidda podría llegar a regiones del centro y sur al cabo de dos años
De obtener luz verde, el gas natural de Calidda podría llegar a regiones del centro y sur al cabo de dos años
Elías García Olano
Elías García Olano

El proyecto que presentó a fin del 2023 la empresa Cálidda para extender su contrato de concesión de distribución del gas natural a siete regiones del centro y sur del Perú está ya en su etapa final para ser aprobado por el Gobierno.

