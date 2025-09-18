La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que las regalías pagadas por el sector hidrocarburos alcanzaron los US$ 80.91 millones en agosto de 2025, cifra que representa una disminución del 20% respecto al mismo mes del año anterior (US$ 101 millones), según datos de Perupetro.

Al analizar la procedencia de las regalías acumuladas en lo que va de 2025, se observa que el gas natural generó más de US$ 381 millones, los líquidos de gas natural superaron los US$ 220 millones y el petróleo aportó más de US$ 142 millones.

Las cifras muestran que, en agosto, el monto de regalías descendió frente a los niveles registrados en junio y julio, cuando alcanzaron mínimos de US$ 94 millones y US$95 millones, respectivamente.

Regalías acumuladas del gas

Según la distribución de las regalías acumuladas a agosto de 2025, el gas natural representa el 51% del total, seguido por los líquidos de gas natural con un 30% y el petróleo con un 19%. Esta composición confirma la relevancia estratégica del gas en la matriz energética nacional y su papel determinante en las transferencias de recursos al país.

Las cifras muestran que, en agosto, el monto de regalías del Sector hidrocarburos descendió frente a los niveles registrados en junio y julio. (Imagen: Andina)

La SPH resaltó que el pago de regalías es un compromiso permanente de la industria con el país y una muestra de la importancia del sector hidrocarburos para el desarrollo nacional. Asimismo, reiteró la necesidad de un marco regulatorio moderno que brinde predictibilidad y confianza, condiciones esenciales para atraer inversiones que aseguren la sostenibilidad de estos aportes en el tiempo.