Inversiones en el sector hidrocarburos se han contraído en 4.71% en el primer cuatrimestre del 2025. Foto: Andina.
Elías García Olano
Elías García Olano

En agosto último la producción de petróleo en el Perú alcanzó los 43,765 barriles en promedio diario (bpd), y si bien fue superior a la de igual mes del 2024 (38,579 bpd), es el segundo nivel más bajo alcanzado en lo que va del 2025.

