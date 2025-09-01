El buque flotante, de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) MV30 Carioca de Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) ancló en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, Brasil, el jueves 1 de julio de 2021. Pocas industrias petroleras fuera de Oriente Medio son tan bien posicionado como Brasil para sobrevivir a un retroceso agresivo en el consumo y los precios a medida que las naciones desarrolladas abordan las emisiones con más urgencia.
El buque flotante, de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) MV30 Carioca de Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) ancló en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, Brasil, el jueves 1 de julio de 2021. Pocas industrias petroleras fuera de Oriente Medio son tan bien posicionado como Brasil para sobrevivir a un retroceso agresivo en el consumo y los precios a medida que las naciones desarrolladas abordan las emisiones con más urgencia.
Agencia EFE
Brasil, el octavo mayor productor mundial de hidrocarburos, superó en julio por primera vez el listón de los cinco millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes extraídos por día, informó este lunes la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).

La producción promedio de petróleo y gas natural en julio fue de 5.16 millones de barriles, con un salto del 23.3% en la comparación con el mismo mes del año pasado y del 5.3% frente a la de junio, según los datos del regulador.

Según la ANP, la producción de petróleo fue de 3.96 millones de barriles diarios, con un aumento del 22.5% frente al mismo mes de 2024 y del 5.4% en la comparación con junio.

Petrobras, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en bolsa, se mantuvo como la mayor productora de petróleo de Brasil, con 3.16 millones de barriles diarios en julio.

Enseguida se ubicaron las multinacionales Shell (550,000 barriles diarios), TotalEnergies (250,000) y la china CNOOC (144,000 barriles).

La producción de gas natural, por su parte, fue de 190 millones de metros cúbicos por día en julio, con crecimiento del 26.1% en la comparación interanual y del 5.1% frente al mes inmediatamente anterior.

Según las proyecciones del Instituto Brasileño de Petróleo (IBP), la producción de petróleo del país seguirá creciendo hasta los 4.5 millones de barriles diarios en 2031, cuando Brasil ascenderá al quinto lugar en la lista de los mayores productores mundiales.

