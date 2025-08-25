Resurge interés de grandes empresas por lotes de hidrocarburos en Perú. Foto Minem
Resurge interés de grandes empresas por lotes de hidrocarburos en Perú. Foto Minem
Elías García Olano
Elías García Olano

La última semana el Gobierno del Perú promulgó los decretos supremos que autorizan a Perupetro a modificar los contratos por los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 que incorpora a la gigante Chevron en sociedad con Anadarko para la búsqueda de yacimientos de petróleo o gas frente a las costas de Lambayeque y La Libertad.

