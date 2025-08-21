La producción del Lote 58, que el Minem preveía para inicios del 2026, aún esperaria hasta finales de ese año (Foto: Andina)
La producción del Lote 58, que el Minem preveía para inicios del 2026, aún esperaria hasta finales de ese año (Foto: Andina)
Aunque el , su puesta en marcha -tras 21 años de suscrito su contrato de licencia-

La semana pasada, Perupetro, encargada de la supervisión de contratos de hidrocarburos, había indicado a Gestión que, de acuerdo al cronograma que tiene China National Petroleum Corporation (CNPC), a cargo del área, su operación comercial estaba prevista para junio del 2026.

Sin embargo, este jueves 21, el presidente de Perupetro, Pedro Chira, tras participar en un evento del sector, informó a diversos medios que CNPC va a iniciar la producción de dicho yacimiento gasífero aún en noviembre del 2026.

Inversión será en etapas

Además, refirió que el nivel de reservas que contiene esa área, está en el orden de entre 2.5 a 3 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF).

“Esas reservas van a iniciar (ponerse en) producción en noviembre del 2026, ese es el cronograma que se tiene actualmente en pie con CNPC”, remarcó el titular de esa agencia estatal.

Asimismo, mencionó que esa compañía china va a realizar su inversión en etapas, y utilizando la planta (de producción) que tiene la empresa Pluspetrol en esa región.

¿A qué mercado irá su gas?

“Allí inicialmente ellos no van a construir una planta (usarán la actual de Pluspetrol) porque su inversión va a ser en término de instalación de ductos para llevar y sacar el gas a los puntos de venta”, puntualizó.

Además, si bien producto de este cambio en su plan de inversiones refirió que no se ha estimado una cifra exacta de la inversión que realizará, estimó preliminarmente que los estimados apuntan a alrededor de US$500 millones.

Igualmente -consultado por Gestión- refirió que CNPC estaría destinando el gas natural que extraiga de dicho yacimiento al mercado local, es decir que no iría para la exportación, como estimaban sería la opción más viable, según los expertos.

Hay interés por reactivar lotes de Perenco

Por otro lado, el titular de Perupetro se refirió a los lotes 67 y 39, a cargo de la empresa Perenco, ubicados en la región Loreto, y que se encuentran paralizados a causa de conflictos sociales.

Chira refirió que, si bien Perenco ya dejó sus actividades en esas áreas hace algún tiempo, sus contratos por esos lotes -declarados en fuerza mayor- para Perupetro aún están vigentes, y que ambas partes están tratando de llegar a una solución desde el punto de vista contractual y legal.

Si es que Perenco decidiera no continuar, Chira indicó que tendrían que buscar (a otras empresas para que retomen su operación), y refirió que han recibido visitas de empresas que están interesadas en operar esos dos yacimientos.

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.

