Gobierno da luz verde a incorporación oficial de Chevron en sociedad con Anadarko para explorar en lotes off shore. Foto: Minem
Gobierno da luz verde a incorporación oficial de Chevron en sociedad con Anadarko para explorar en lotes off shore. Foto: Minem
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El Gobierno del Perú finalmente aprobó los decretos supremos que permiten la incorporación de las empresas Chevron Peru Exploration y Weslawn Perú como socios de la compañía Anadarko Perú frente al litoral norte, en los departamentos de Lambayeque y La Libertad.

Si bien ya semanas atrás miembros del Poder Ejecutivo habían anunciado la incorporación de la mundialmente conocida Chevron en la sociedad con Anadarko, estaba pendiente la aprobación formal a la modificación de los contratos de esta última empresa para hacer oficial esa fusión.

Según informó el presidente de Perupetro, Pedro Chira, con los decretos aprobados este jueves 21 de agosto, se está autorizando a esa agencia a modificar los contratos en esas áreas, para incorporar como socios de Anadarko a Chevron con un 35%, y a Westlawn Perú con un 30%, manteniendo el titular de esos acuerdos contractuales un 35%.

LEA TAMBIÉN: ¿Cuándo Anadarko y Chevron explorarían petróleo y gas en el mar del norte peruano?

¿Cuándo se perforará el primer pozo?

Chira explicó, además, que , que comprende la evaluación e interpretación de la información sísmica que se levantó en la primera fase, y que esperan que tal interpretación concluya hacia fines de este año.

La tercera fase, anotó, comprende la perforación del primer pozo exploratorio, y reveló que, de acuerdo con las conversaciones que ha tenido Perupetro con Anadarko, esa empresa estaría proyectando perforar ese pozo entre fines del 2026 e inicios del 2027.

Mencionó que existe un compromiso de inversión para ese primer pozo, de aproximadamente US$100 millones.

Mencionó que existe un compromiso de inversión para ese primer pozo, de aproximadamente US$100 millones.
Mencionó que existe un compromiso de inversión para ese primer pozo, de aproximadamente US$100 millones.

¿Se podría hacer más perforaciones?

Según Chira, se podrían llegar a perforar hasta tres pozos en la zona. Aunque refirió que la compañía no ha detallado aún en cuál de los tres lotes se harán esos trabajos, y que eso se decidirá cuando pase a la tercera fase.

Es cierto que aún no se perfora ningún pozo en la zona, pero vale recordar que ya a fines de julio el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, había asegurado que los estudios de sísmica realizados el 2024 en esos lotes,

Sin embargo, consultado ahora sobre ese potencial, el presidente de Perupetro refirió que el potencial de un área se determina (solo) después de que se realizan perforaciones en la zona, y que lo que hay hoy es (únicamente) una gran expectativa por las evaluaciones que realiza la empresa.

“En el momento que se perfore sabremos el potencial. Luego habría que hacer pozos confirmatorios para saber el tamaño de las estructuras (que puedan contener hidrocarburos) y recién en ese momento se podrá decir que se han descubierto tantos millones de barriles o tantos pies cúbicos de gas”, apuntó la cabeza de Perupetro.

Según Chira, se podrían llegar a perforar hasta tres pozos en la zona.
Según Chira, se podrían llegar a perforar hasta tres pozos en la zona.

Todavía no se conoce el potencial de la zona

Será después de esos hallazgos, añadió, que la empresa tendrá que presentar un plan de desarrollo (para explotar los yacimientos que se encuentren).

Pero, de haber un descubrimiento de petróleo o gas como se espera, refirió que ello podría atraer a otras empresas que puedan llegar al país interesadas en contratar bloques que hay en zonas vecinas.

SOBRE EL AUTOR

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.

TE PUEDE INTERESAR

Perupetro en busca de petróleo en cuencas de Ucayali y Talara: ya firmó convenios para estudios técnicos
Piura: Reportan brote de petróleo en patio de colegio emblemático
Producción de petróleo en el primer semestre superó los 46 mil barriles por día

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.