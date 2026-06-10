El ejecutivo comentó que actualmente la compañía tiene un market share de 32% en el rubro de camiones livianos y medianos. (Foto: Difusión)
El ejecutivo comentó que actualmente la compañía tiene un market share de 32% en el rubro de camiones livianos y medianos. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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En línea con el crecimiento del mercado, y pese a una coyuntura electoral aún incierta, la marca de camiones Isuzu viene con un buen ritmo de ventas. Entre enero y mayo, la firma registró un crecimiento de 40% frente al mismo periodo del año pasado y esperan mantener una cifra a doble dígito, aunque menor, de cara al cierre del 2026.

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