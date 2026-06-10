Jean Falvy, country manager de Isuzu Perú, comentó que, si bien las expectativas para la industria de camiones eran más cautelosas al inicio de año, esta ha experimentado una fuerte demanda conforme han pasado los meses, por lo que la empresa ha tenido que ajustar su proyección.

“Esperamos terminar el 2026 con un crecimiento en ventas de 25%. Eso sería incluso un poco por encima del mercado, que esperamos que que cierre en un 20%”, dijo.

El ejecutivo comentó que actualmente la compañía tiene un market share de 32% en el rubro de camiones livianos y medianos. Este segmento es el “fuerte” de la marca, que son vehículos para distribución en distancias cortas y medianas.

Ingreso al mercado de camiones pesados en Perú

Jean Falvy indicó que entre los planes de la firma, está previsto el ingreso al segmento de camiones pesados (tractocamiones y volquetes) para mediados del próximo año, entre mayo o junio. Si bien la compañía ya comercializa este tipo de vehículos en otros países, sería la primera vez que lo hace en el mercado peruano.

“A partir del otro año vamos a entrar al segmento de pesados. No habíamos traído estos camiones anteriormente, porque Isuzu ha tomado alrededor de dos años para adecuar los vehículos a la geografía peruana. Así que, para el otro año ya deberíamos ampliar nuestra gama de productos hacia este segmento”, contó.

Por otra parte, el ejecutivo señaló que el 70% de sus clientes son emprendedores, es decir que tienen dos o tres camiones como máximo, no son flotas grandes.

“Estamos presentes en diferentes rubros económicos, principalmente en agricultura, minería, pesca, logística, construcción, entre otros”, añadió.

Jean Falvy, country manager de Isuzu Perú. (Foto: Difusión)

Expansión y estrategia

La firma tiene presencia en 17 puntos de atención, distribuidos en las principales ciudades del país. “Para este año el objetivo es reforzar nuestra red y prepararla para los camiones pesados que vienen. Entonces, la inversión está orientada a herramientas, procesos y equipamiento. Pero, por ahora, en el corto plazo no hay nuevos puntos”, refirió Falvy.

Sobre los precios, el vocero dijo que, si bien hay un ajuste mínimo, no ha sido un cambio significativo.

“De hecho, la percepción del cliente podría ser que el precio ha bajado por el tipo de cambio. Al ser una marca de origen japonesa, nuestros productos se facturan en yenes y luego se convierte el valor a dólares y soles. Entonces, como nuestra moneda se ha revaluado, puede que resulte más económico para el cliente”, explicó.

Por otro lado, el ejecutivo destacó que la compañía está enfocada en ampliar su portafolio. Más allá del segmento de camiones pesados, también hay un proyecto para entrar al rubro de camiones ultralivianos.

“Hoy en día, tenemos camiones desde 3 toneladas hasta 20, pero en realidad el mercado requiere de vehículos desde tonelada y media hasta 50 toneladas. Dicho esto, la idea es ampliar el portafolio para cubrir toda la demanda del mercado y asegurar la sostenibilidad del negocio”, detalló.

Marcas chinas y vehículos electrificados

Jean Falvy también se refirió al ingreso de marcas chinas, cada vez más agresivo, a la industria automotriz. Sin embargo, mencionó que en el segmento de camiones livianos y medianos, la preferencia está más en las marcas japonesas.

“Las marcas japonesas en general han tenido una preferencia en este segmento, siempre han representado más del 50% de la demanda”, anotó.

El ejecutivo comentó que la oferta de valor de un producto chino encuentra una necesidad en el mercado válida, mientras que el producto japonés tiene otra oferta de valor.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de tener presencia en la categoría de vehículos eléctricos, Falvy indicó que, si bien en otros mercados la firma le pone mucha fuerza al desarrollo de camiones eléctricos, en Perú aún no hay una demanda considerable como para ingresar a este terreno.

“Hoy en día no hay una demanda fuerte de camiones eléctricos, al menos en nuestro segmento. Sin embargo, ya este año vamos a comenzar a probar un vehículo Isuzu de 5 toneladas en Chile. Si comienza a haber una demanda o una necesidad, estaríamos listos para ofrecer ese tipo de producto en este país”, concluyó.