La venta de vehículos livianos nuevos alcanzó un récord histórico entre enero y mayo de este año. En los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 102,454 unidades, el mayor volumen registrado para dicho periodo desde que se tiene registro, según informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El resultado representó un crecimiento de 38.3% frente al mismo lapso de 2025 y superó el anterior máximo de 75,028 unidades alcanzado en 2013.

Solo en mayo se vendieron 20,561 vehículos livianos nuevos, cifra superior en 42.5% respecto al mismo mes del año anterior.

“El mercado de vehículos livianos nuevos mantiene un dinamismo importante, impulsado por factores de demanda y oferta que han favorecido la adquisición de unidades tanto para uso particular como para fines productivos”, sostuvo Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la AAP.

La caída del tipo de cambio y las mejores condiciones de financiamiento contribuyeron al dinamismo del mercado automotor durante mayo. (Foto: AAP)

SUV concentran más de la mitad del mercado

Las SUV continuaron liderando las preferencias de los consumidores peruanos. Entre enero y mayo se comercializaron 56,483 unidades, lo que representó un crecimiento de 51.2% frente al mismo periodo de 2025.

Con ello, este segmento concentró el 55.1% de las ventas totales de vehículos livianos nuevos en el país.

Por su parte, las pickups y furgonetas alcanzaron las 18,856 unidades vendidas en los primeros cinco meses del año, con una expansión de 22.6%. En tanto, las camionetas registraron 12,976 unidades comercializadas (+28.3%) y los automóviles sumaron 14,139 unidades (+26.1%).

Según Morisaki, el desempeño del mercado responde al fortalecimiento del consumo privado, favorecido por la mejora del empleo adecuado, los recursos extraordinarios provenientes de la liberación de la CTS y el pago de utilidades, así como por el avance de la inversión privada.

A ello se suman campañas comerciales más agresivas por parte de las concesionarias, una mayor disponibilidad de inventarios y condiciones de financiamiento favorables.

“Durante mayo también se observó una reducción en los precios de los vehículos, asociada a la caída del tipo de cambio, además de condiciones de financiamiento favorables, con un saldo de créditos vehiculares que continúa en expansión”, agregó.

El sector automotor prevé que las ventas continúen creciendo durante 2026. (Foto: Andina)

Camiones y vehículos menores también marcan máximos

El dinamismo del mercado también alcanzó a los vehículos pesados. Entre enero y mayo se comercializaron 10,814 camiones y tractocamiones, cifra que representó un crecimiento de 39.2% frente al mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para dicho lapso.

“El buen desempeño de camiones y tractocamiones está estrechamente asociado al dinamismo de la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos como minería, construcción, manufactura y comercio”, indicó Morisaki.

Asimismo, las ventas de minibuses y ómnibus sumaron 1,888 unidades en los primeros cinco meses del año, lo que significó un incremento de 25.4% respecto a igual periodo de 2025.

En tanto, el mercado de vehículos menores alcanzó otro máximo histórico. Entre enero y mayo se comercializaron 232,114 unidades, volumen superior en 39.8% al registrado un año antes.

Dentro de este segmento, las motocicletas acumularon 164,580 unidades vendidas (+41.6%), mientras que las trimotos alcanzaron las 67,534 unidades (+35.7%).

Perspectivas para el segundo semestre

La AAP prevé que el mercado automotor mantenga una evolución favorable durante los próximos meses, aunque con una moderación gradual en las tasas de crecimiento observadas en la primera parte del año.

Según el gremio, este comportamiento respondería principalmente a una base de comparación más exigente frente a la registrada durante el 2025.

No obstante, advirtió que persisten factores de riesgo que podrían afectar el desempeño del sector, entre ellos una eventual intensificación del Fenómeno de El Niño Costero, la incertidumbre asociada al proceso electoral y nuevas tensiones geopolíticas que impacten variables clave de la economía global.

“De materializarse estos factores de riesgo, podrían afectar el desempeño de la actividad económica y, en consecuencia, incidir sobre el ritmo de expansión del mercado de vehículos nuevos en los próximos meses”, concluyó Morisaki.