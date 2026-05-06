En medio del dinamismo del mercado automotor peruano, la española Astara completó la adquisición de los negocios de Nissan en Perú y Chile, convirtiéndose en el distribuidor oficial de la marca japonesa en ambos países. La operación marca un nuevo paso en la estrategia de expansión de la firma europea en Latinoamérica y fortalece su alianza con Nissan.

El cierre de la transacción se concretó luego de obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes, culminando así el proceso anunciado en enero de este año. De esa manera, Astara incorpora a Perú y Chile dentro de los mercados donde mantiene relación comercial con Nissan , reforzando una alianza que ya existía en países europeos.

La compañía indicó que implementará su modelo de negocio basado en eficiencia operativa, tecnología y análisis de datos para impulsar el desarrollo de Nissan en ambos países. Asimismo, buscará fortalecer la red de concesionarios y mantener la continuidad operativa del negocio.

En marzo último, Jorge González, managing director de Astara Perú en ese momento, comentó a diario Gestión que la incorporación de Nissan al portafolio local aún se encontraba bajo evaluación regulatoria en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En esa misma oportunidad, destacó la relevancia que había alcanzado la operación peruana dentro del grupo, al convertirse en uno de los principales mercados de Astara en volumen y rentabilidad durante 2026.

Astara es una compañía global especializada en la distribución de automóviles. (Foto: Astara Retail).

Nissan busca fortalecer presencia regional

Christian Meunier, chairman de Nissan Americas, señaló que la alianza con Astara permitirá impulsar el posicionamiento de la marca en Perú y Chile, apoyándose en capacidades complementarias entre ambas compañías.

Por su parte, Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de Nissan Importers Business Unit (NIBU), indicó que la operación contribuirá a consolidar la presencia de la marca japonesa en América Latina.

Actualmente, Nissan América Latina opera en 39 países de la región, cuenta con plantas de producción en México y Brasil, más de 760 distribuidores y más de 20,000 colaboradores.

Nissan inicia una nueva etapa en Perú y Chile tras el ingreso de Astara como distribuidor oficial de la marca japonesa en ambos mercados. Foto: Nissan.

Astara opera en 18 países

Astara informó que en 2025 alcanzó ingresos por 5,000 millones de euros y comercializó 220,000 vehículos nuevos. La compañía opera en 18 países de Europa y Latinoamérica, entre ellos Perú, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia.

Según informó Gestión en marzo, Astara Perú cerró el 2025 con cerca de 32,000 vehículos vendidos y una facturación cercana a US$ 600 millones. En esa oportunidad, Jorge González indicó que el mercado peruano se había convertido en una de las plazas estratégicas más importantes para el grupo a nivel global.

La firma cuenta con cerca de 3,000 trabajadores de 50 nacionalidades y enfoca su estrategia en soluciones de movilidad apoyadas en digitalización, tecnología propia e inteligencia de datos.