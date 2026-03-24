En conversación con Gestión, Jorge González, Managing Director de Astara Perú, destacó que la filial local no solo ha crecido en ventas, sino que se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes del grupo. Así, la operación peruana ha ido escalando dentro de la red global de Astara, que hoy está presente en 18 países entre Europa, América Latina y Asia.

“Entre los países donde distribuimos, terminamos (el 2025) como el segundo mercado más importante en términos de volumen y el primer mercado en términos de rentabilidad. Y en este 2026, hoy somos el mercado número uno en volumen y mantenemos el número uno en rentabilidad”, señaló.

Para el ejecutivo, el buen momento de la industria responde a varios factores. Entre ellos, el desempeño de la economía y el mayor acceso al financiamiento. “Cuando el consumidor está más optimista, siempre consume más”, afirmó.

Resultados y marcas en crecimiento

En términos de desempeño, Astara Perú cerró el 2025 con cerca de 32,000 vehículos vendidos, lo que representó un crecimiento de 22% en unidades. En ingresos, la compañía alcanzó una facturación cercana a los US$ 600 millones, cumpliendo las metas que se había planteado para ese periodo.

“Cumplimos el objetivo en unidades y también el objetivo en facturación”, indicó González. En moneda local, añadió, el crecimiento fue cercano al 20%, mientras que en dólares alcanzó alrededor de 13%, diferencia explicada por la fortaleza del sol.

El crecimiento estuvo respaldado por el desempeño positivo de todas las marcas que la empresa distribuye en el país: Kia, Chery, Mitsubishi, Peugeot y Fuso. Dentro de ese portafolio, Kia se consolidó como la segunda marca del mercado automotor peruano, con más de 27% de crecimiento. “Es nuestra marca bandera en volumen dentro del grupo”, comentó González.

Kia es la marca de Astara que registra mayores ventas. Sus modelos Seltos, Sonet y Soluto son los más vendidos. (Foto: Astara).

Otra de las marcas que destacó el ejecutivo fue Chery, que superó las 5,000 unidades vendidas y registró un crecimiento superior al 54%. Este desempeño refleja también el avance de los fabricantes chinos en el mercado local.

“Hoy el consumidor peruano ya no define su compra por el origen del vehículo. Lo define por el precio, la seguridad o la tecnología que le ofrece el producto”, explicó.

Un mercado que sigue acelerando

El dinamismo del sector automotriz se ha mantenido en el inicio del 2026. El mercado peruano arrancó el año con cifras históricas de ventas. De acuerdo con Astara, en enero se comercializaron cerca de 23,100 vehículos (livianos y pesados), mientras que en febrero se alcanzaron alrededor de 23,500 unidades, pese a tratarse de un mes más corto.

La empresa estima que alrededor del 15% de esas ventas corresponden a sus marcas. “Cuando el mercado crece y nosotros mantenemos esa participación, nuestros volúmenes también crecen”, resaltó González.

SUV, electrificación y apuesta tecnológica

En cuanto a tendencias del mercado, el ejecutivo remarcó que los SUV continúan consolidándose como el segmento dominante, desplazando progresivamente a los sedanes y hatchbacks. A su vez, las pickup mantienen una demanda relevante, impulsada principalmente por sectores productivos como minería y agroindustria.

“Chery ha sido una de las marcas que más ha crecido dentro de nuestro portafolio en Perú en los últimos años”, señaló Jorge González. (Foto: difusión).

En el frente tecnológico, Astara también viene ampliando su portafolio de vehículos electrificados. Según explicó González, el crecimiento en el Perú se está concentrando principalmente en vehículos híbridos y mild hybrid, que combinan motor de combustión con batería.

“Los vehículos 100% eléctricos todavía tienen un volumen muy pequeño en el mercado peruano”, reconoció. De hecho, la participación de estas unidades no llegaría al 0.8% del mercado debido, en parte, a la limitada infraestructura de carga.

Pese a esa situación, la compañía viene ampliando su oferta. “A principios del 2025 teníamos un solo modelo híbrido en el portafolio. Hoy tenemos varios y vamos a seguir incorporando más”, comentó González.

El plan de la empresa es pasar a siete modelos electrificados dentro de su portafolio hacia 2027, con vehículos en marcas como Kia, Chery y Mitsubishi.

En paralelo, Astara avanza en el proceso para incorporar la marca Nissan a su portafolio en Perú, una operación que aún está pendiente de aprobación regulatoria. La operación se encuentra actualmente en evaluación en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el marco del sistema de control previo de concentraciones empresariales.

Expectativas del mercado

En cuanto a las perspectivas para sector en Perú, González estimó que el mercado automotor peruano podría superar nuevamente las 200,000 unidades vendidas en 2026, considerando vehículos livianos y pesados. “No sé si será otro año histórico, pero deberíamos estar otra vez por encima de las 200,000 unidades”, proyectó.

Para Astara, el contexto político local, añadió, no representa por ahora un riesgo significativo para el sector. El frente internacional, en cambio, podría generar efectos indirectos, particularmente si aumentan los costos logísticos globales. “Si suben los fletes o los costos de transporte marítimo, eso puede terminar impactando en el precio de los vehículos”, advirtió.

Aun así, Jorge González consideró que los factores positivos para la industria siguen predominando. “Vemos más elementos positivos que negativos y por eso creemos que el año debería volver a ser bueno para el mercado automotor peruano”, concluyó.