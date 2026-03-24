Jorge González, Managing Director de Astara en Perú, Colombia y Argentina. (Foto: difusión).
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Eduardo Sotelo
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El mercado automotor peruano experimenta un ciclo de fuerte dinamismo y, para el grupo automotriz Astara, el Perú se ha convertido en una de sus plazas más estratégicas a nivel global. Tras cerrar un 2025 con resultados récord, la compañía proyecta que la industria local mantendrá un ritmo positivo durante 2026, impulsada por la recuperación del consumo, el mayor acceso al crédito y el buen desempeño de sectores productivos.

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