Balcázar figura como coautor en una iniciativa legislativa que busca reemplazar al Indecopi. (Elaboración: Kelly Villanueva para Gestión)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El presidente José María Balcázar prestó su firma para impulsar un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Superintendencia Nacional del Consumidor (Sunadeco). Esto supondría el reemplazo del Indecopi.

