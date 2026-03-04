Balcázar figura como coautor en esta iniciativa legislativa presentada por el congresista Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario), en octubre del 2022. Actualmente, el documento está a la espera de ser debatido en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos , y de Constitución y Reglamento.

En detalle, la propuesta busca que la Sunadeco se constituya como un “órgano constitucionalmente autónomo (OCA) y rector del sistema de protección y defensa del consumidor y la aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

Algunas de las funciones que se detalla que tendría es establecer y ejecutar la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y el Plan Nacional de Protección de los Consumidores , proponer la normativa en materia de consumo, con la opinión de los sectores productivos y de consumo, formular y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la protección y defensa del consumidor, entre otros.

Para concretar esto, se plantea agregar un artículo en la Constitución que determine que esta entidad será dirigida por un superintendente, quien será designado mediante concurso público de méritos por un periodo de cinco años por una comisión ad-hoc.

Esta se conformará por el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente del Poder Judicial y del Congreso de la República.

A esto se suma que la Sunadeco contará con un consejo directivo integrado por seis representantes: de la Defensoría, de la PCM, del Ministerio de Justicia, de Salud, de Trabajo y Promoción del Empleo, y del Poder Judicial. Ellos también son elegidos por un lapso de cinco años.

También se indica que la Sunadeco tendrá tres órganos de resolución de conflictos: el Tribunal Nacional del Consumo, las Comisiones de Protección al Consumidor y la Comisión de Supervisión de la Publicidad Engañosa.

Podrían darse cambios sobre la vigencia del indecopi. | Gob.pe

Otro aspecto que se establece es que el financiamiento de la Sunadeco responde a lo asignado por el presupuesto general de la República , así como a sus propios recursos mediante los derechos de trámite y multas que aplique en los procedimientos de resolución a su cargo.

¿Amerita una eliminación del Indecopi?

Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, explicó que, en la práctica, esta propuesta legislativa busca quitarle al Indecopi las responsabilidades relacionadas a la defensa del consumidor y que las asuma esta nueva superintendencia.

Sin embargo, consideró erróneo esta separación de funciones del instituto y, en su lugar, apuntó que se debería buscar darle carácter de OCA al Indecopi, en general . Valoró positivamente el esquema planteado para la designación del presidente y del consejo directivo, que busca se prime la meritocrática.

“Creo que ese proyecto debería orientarse a que el mismo Indecopi sea un OCA y no solo [se aborden temas de] los de consumidores, sino todos los demás que, al final, están directamente relacionados con el capítulo económico de la Constitución”, refirió.

Para el director ejecutivo de ComexPerú, resultaría oportuno este escalamiento porque blindaría, por ejemplo, todo el mecanismo de barreras burocráticas, que suele crear una serie de enfrentamientos a nivel del Estado.

“Este mecanismo [de barreras burocráticas] es un poco el Estado enmendándole la plana al Estado. Muchas veces es cuestionado por autoridades preguntando por su disposición o regulación, los ministerios, las municipalidades, con lo que siendo una OCA puede tener mucho más fuerza”, anotó.

A su turno, Alex Sosa, socio y director del área de Consumo, Publicidad y Privacidad del Estudio Muñiz, consideró esta propuesta como “lamentable”, pues se parte de la premisa de crear una superintendencia única para los consumidores sin sustentar por qué debería cambiar el esquema actual , que lo ejecuta el Indecopi.

“Un primer error es que el propio proyecto no refleja la necesidad de crear una nueva institución cuyas funciones ya las cumple un órgano resolutivo. Cuando se tiende a buscar una creación de una entidad es porque se quiere eliminar un problema, pero en este caso se está regulando por regular. El sustento del proyecto es pobre, poco técnico”, criticó.

José María Balcázar fue elegido congresista por la región Lambayeque. | Foto: Presidencia Perú

Sosa destacó que, si bien pueden haber algunas críticas alrededor del Indecopi, cuenta con órganos resolutivos a nivel descentralizado que cumplen con sus funciones.

“El Indecopi tiene funciones sobre la libre competencia, propiedad intelectual, defensa del consumidor, entre otros. Es, como dicen, un Frankenstein, pero funcional”, anotó.

De otro lado, aunque Dupuy no observa un escenario de desatención a los consumidores en caso esta propuesta logre obtener “luz verde”, sí cuestionó un panorama de ineficiencia, toda vez que se está creando otro organismo público cuando ya opera uno con resultados positivos.

“Al final lo que se está creando es más gasto público, en un contexto donde se discute el déficit fiscal”, comentó.

Este aspecto también fue observado por Sosa, quien criticó que se busque establecer un nuevo mecanismo de gasto público totalmente ineficiente con esta nueva superintendencia .

“La creación de toda institución pública implica altos costos, se gasta el dinero de los contribuyentes porque hay que pagarle a los funcionarios. No existe justificación técnica ni económica que respalde la necesidad de una nueva entidad porque ya existe una que opera bien”, comentó.