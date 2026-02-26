La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi anunció que este 27 de febrero realizará la subasta pública de cinco inmuebles situados en Lima Metropolitana. Los predios fueron embargados a personas naturales y jurídicas que incumplieron el pago de multas impuestas por infringir normas de protección al consumidor o de propiedad intelectual.

El acto público se desarrollará el viernes desde las 9:00 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja (a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá).

Entre los inmuebles que se pondrán a disposición de los postores figura un local industrial en el Cercado de Lima, con un precio base de S/ 875,923.65. Asimismo, se subastará un depósito en Santiago de Surco cuyo valor inicial parte de S/ 6,257.71, además de otros predios. El catálogo completo y las características detalladas de cada bien pueden revisarse en la plataforma oficial del Indecopi.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deberán acudir al lugar del remate al menos 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Además, deberán acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del inmueble de su interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia girado a nombre del Indecopi.

En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, será necesario presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o escribir a los correos electrónicos habilitados por la entidad.