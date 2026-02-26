El Indecopi realizará el remate público de cinco inmuebles en Lima este 27 de febrero, en su sede central de San Borja. Foto: Indecopi.
El Indecopi realizará el remate público de cinco inmuebles en Lima este 27 de febrero, en su sede central de San Borja. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Unidad de Ejecución Coactiva del anunció que este 27 de febrero realizará la subasta pública de cinco inmuebles situados en . Los predios fueron embargados a personas naturales y jurídicas que incumplieron el pago de multas impuestas por infringir normas de protección al consumidor o de propiedad intelectual.

El acto público se desarrollará el viernes desde las 9:00 a.m. en el auditorio de la , ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja (a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá).

Entre los inmuebles que se pondrán a disposición de los postores figura un local industrial en el , con un precio base de S/ 875,923.65. Asimismo, se subastará un depósito en Santiago de Surco cuyo valor inicial parte de S/ 6,257.71, además de otros predios. El catálogo completo y las características detalladas de cada bien pueden revisarse en la plataforma oficial del Indecopi.

LEA TAMBIÉN: ¿Dumping de llantas chinas? Goodyear pide al Indecopi investigar la competencia en el mercado peruano
El Indecopi realizará el remate público de cinco inmuebles en Lima este 27 de febrero, en su sede central de San Borja. Foto: Indecopi.
El Indecopi realizará el remate público de cinco inmuebles en Lima este 27 de febrero, en su sede central de San Borja. Foto: Indecopi.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deberán acudir al lugar del remate al menos 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Además, deberán acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del inmueble de su interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia girado a nombre del Indecopi.

En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, será necesario presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

LEA TAMBIÉN: Indecopi dicta medidas cautelares contra dos inmobiliarias con más de 270 denuncias

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o escribir a los correos electrónicos habilitados por la entidad.

TE PUEDE INTERESAR

Alambrón chino: Indecopi entra en fase final y decidirá si impone derechos antidumping
Indecopi sanciona a Integratel Perú por no entregar audios en caso de llamadas spam
Indecopi: cambio normativo garantizará comercio electrónico sin prácticas abusivas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.