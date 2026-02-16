El Concejo Metropolitano de Lima aprobó el proyecto de ordenanza que prorroga el plazo por 120 días de la Declaración de Situación de Emergencia y de Interés Metropolitano de la Seguridad Ciudadana en Lima, establecida en la Ordenanza Nº 2776.

El plazo anterior concluirá el 21 de febrero del presente año, por lo que la medida permitirá dar continuidad a las acciones en materia de seguridad.

La sustentación del proyecto de ordenanza estuvo a cargo del regidor Miguel Ciccia Ciccia, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la comuna limeña, quien explicó que la prórroga permitirá a la Municipalidad de Lima fortalecer el serenazgo y adquirir equipamiento.

El regidor también destacó que la Municipalidad de Lima entregará próximamente el primer Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), una infraestructura estratégica que permitirá administrar de manera centralizada las cámaras de los 43 distritos de la capital.

Añadió que el proyecto de ordenanza aprobado es viable, oportuno y coherente con los instrumentos de gestión institucional y las políticas nacionales vigentes, en especial con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030.