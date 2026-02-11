La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la suspensión temporal del proyecto vial “Nueva Vía Rápida Javier Prado. Begonias–Sánchez Carrión”, tras una reunión sostenida entre el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y vecinos del distrito, en el marco de la política de puertas abiertas que impulsa la comuna capitalina.

Durante el encuentro, las autoridades ediles y los vecinos dialogaron sobre los alcances e impactos de la obra, tras lo cual el burgomaestre limeño dispuso la conformación de una comisión técnica evaluadora que analizará el proyecto de manera integral.

Asimismo, se acordó realizar reuniones periódicas con los vecinos para garantizar un proceso transparente y participativo.

La MML precisó que el proyecto permanecerá suspendido hasta que la comisión emita su informe técnico final.

En ese sentido, reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto y permanente con los vecinos y autoridades locales, priorizando el bienestar común y el desarrollo ordenado de la ciudad.

Detalles de los proyectos viales

La Municipalidad de Lima, a través de Invermet, tiene previsto ejecutar la Vía Rápida Javier Prado – Las Begonias, que contempla la construcción de un puente vehicular elevado de 1.8 kilómetros, con dos carriles por sentido, entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales.

La obra demandará una inversión de S/ 269 millones y beneficiaría a más de 590 mil personas de los distritos de San Isidro y Lince, con un plazo de ejecución de 540 días.

De manera complementaria, se proyecta la construcción de un viaducto elevado de 1.66 kilómetros en el eje vial de la avenida Javier Prado–avenida Sánchez Carrión, en el tramo comprendido entre la calle Las Flores y el jirón Trujillo.

Esta infraestructura contará con dos carriles por sentido, rampas de ingreso y salida, así como la mejora de la vía a nivel con pavimento rígido, veredas, señalización vial, semaforización, paraderos modernos, senderos peatonales y áreas verdes.

Según la comuna limeña, ambos proyectos buscan mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión vehicular y optimizar los tiempos de viaje en uno de los corredores viales más transitados de la capital.