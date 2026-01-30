Desvío por obras en la avenida Javier Prado Este genera malestar entre choferes y ciudadanos. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Desvío por obras en la avenida Javier Prado Este genera malestar entre choferes y ciudadanos. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Redacción Gestión
, específicamente en el tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales.

Según la comuna encabezada por Diego Uceda, los desvíos en estas arterias “solo han generado caos adicional” ya que La Molina y el Cerro Centinela como salidas al resto de distritos limeños.

A través de un comunicado, advirtieron sobre una “serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista con el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet)“, tales como:

Largas colas en la avenida Javier Prado con el arranque de obras en viaducto. Foto: difusión
De esa manera, hasta que subsanen las deficiencias señaladas.

Vale aclarar que este jueves arrancó el cierre total de los tramos entre El Golf y Los Frutales por las obras en el viaducto en Javier Prado Este, lo que generó interminables colas de vehículos móviles, afectando el tránsito.

La congestión vehicular generó malestar entre choferes y pasajeros. Según reportes periodísticos, los coches tardaron hasta 30 minutos en atravesar esta zona.

