La Municipalidad de La Molina exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima a suspender las obras en el viaducto de la avenida Javier Prado Este, específicamente en el tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales.

Según la comuna encabezada por Diego Uceda, los desvíos en estas arterias “solo han generado caos adicional” ya que La Molina solo posee la avenida Javier Prado y el Cerro Centinela como salidas al resto de distritos limeños.

A través de un comunicado, advirtieron sobre una “serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista con el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet)“, tales como:

Falta de adecuada señalización.

Semaforización no calibrada según el nuevo flujo vehicular.

Falta de efectivos policiales para aligeramientos y control de tránsito.

Falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos que “han invadido zonas residenciales”.

Largas colas en la avenida Javier Prado con el arranque de obras en viaducto. Foto: difusión

De esa manera, solicitaron a la MML a paralizar los trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la avenida Javier Prado hasta que subsanen las deficiencias señaladas.

Vale aclarar que este jueves arrancó el cierre total de los tramos entre El Golf y Los Frutales por las obras en el viaducto en Javier Prado Este, lo que generó interminables colas de vehículos móviles, afectando el tránsito.

La congestión vehicular generó malestar entre choferes y pasajeros. Según reportes periodísticos, los coches tardaron hasta 30 minutos en atravesar esta zona.