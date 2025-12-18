Línea 4 del Metro de Lima. (Foto: MTC)
Redacción Gestión
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró esta semana que la construcción de tres viaductos en la transitada Av. Javier Prado había sido comunicada a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

En entrevista con , el presidente del consejo directivo de la ATU, David Hernández, confirmó que

“Sí, hemos sido consultados. Nosotros hemos brindado la opinión respecto a los objetivos de movilidad que tiene la ciudad, es decir, aumentar la infraestructura para el transporte público y que se respeten los modelos de movilidad de la ciudad y los proyectos grandes, como la Línea 4 del Metro (proyectada en esta vía)”, aseguró Hernández al referirse al proyecto que ha generado suspicacias entre los vecinos que perciben que se privilegia el transporte particular sobre el público.

De acuerdo con el proyecto del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima, tres viaductos serán erigidos en puntos críticos de la Av. Javier Prado, con el objetivo de agilizar el tránsito en una zona de gran congestión vehicular. Estas estructuras serán ubicadas en La Molina, San Isidro y Jesús María/Magdalena. La vía rápida Javier Prado–Las Begonias contempla un puente vehicular elevado de 1,8 km con dos carriles por sentido, entre la calle Las Begonias y la Av. Arenales.

En tanto, el proyecto de la Línea 4 del Metro de Lima contempla unir Santa Anita y el Callao a través de una vía subterránea de 23.6 kilómetros que discurrirá en gran parte debajo de la Av. Javier Prado. Esta obra beneficiará a más de dos millones de personas en 13 distritos de Lima y Callao, conectando jurisdicciones como Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita.

En ese sentido, el presidente de ATU aseguró que los viaductos que construirá la Municipalidad Metropolitana de Lima no deberían ser incompatibles con el proyecto del Metro. “Lo que van a ver (la MML) es justamente que no genere inconveniente para la Línea 4”, subrayó.

Estaciones bajo los viaductos

Una de los planteamientos que hizo la ATU sobre el proyecto de Invermet en la avenida Javier Prado es que la parte baja del viaducto sea utilizado como estación y carril para el transporte público.

“Es decir que los buses que tienen puerta a la izquierda puedan ser usados como el Metropolitano, en la línea central, y eso le otorgue velocidad y eficiencia al sistema. La propuesta ha sido bien recibida en favor del servicio de transporte público”, afirmó Hernández.

En buena cuenta, lo que ha planteado la ATU al emitir su opinión técnica es que si los viaductos se concretan deben contemplar una eficiencia a los servicios de transporte público.

“Para lograr eso se plantea que la parte de debajo de los viaductos pueda servir como estaciones centrales y los buses del Corredor Rojo, que tienen puerta izquierda puedan funcionar como un pequeño Metropolitano, un BRT ligero”, concluyó.

