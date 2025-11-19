Los servicios A, C y X5 del Metropolitano registran retrasos de aprox. 30 minutos en la llegada a las estaciones, advitió la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Explicó que ello se debe a un tráiler que invadió la vía exclusiva y quedó varado a la altura de Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, ocasionando congestión vehicular.

La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones al planificar sus desplazamientos ante las demoras generadas. Asimismo no se ha brindado mayor información sobre el incidente ni sobre el retiro del vehículo, aunque se espera que el servicio sea restablecido progresivamente a la normalidad en las próximas horas.