La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde este lunes 10 de noviembre, los servicios alimentadores Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano tendrán un cambio en sus rutas por lo que ahora podrán llegar hasta el terminal Chimpu Ocllo.

En el caso del alimentador Carabayllo, este servicio llegará hasta el terminal Chimpu Ocllo en lugar de la estación Belaunde (Comas).

Esta medida significa un ahorro de tiempo de hasta 10 minutos para más de 1,500 usuarios debido a que ya no viajarán por la vía mixta (por donde circulan los vehículos particulares) para llegar hasta Belaunde. Ahora en el terminal Chimpu Ocllo podrán abordar los buses de las rutas B y Expreso 13 que se movilizan por la vía exclusiva hasta el Cercado de Lima (Ver mapa).

Horarios de los alimentadores

El horario de este alimentador, desde el paradero Tokio hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m.

En el sentido contrario, desde Chimpu Ocllo hasta Tokio, será de lunes a sábado de 5:30 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.

Con relación al alimentador Torre Blanca, este servicio irá hasta el terminal Chimpu Ocllo y ya no hasta la estación 22 de Agosto.

Esto permitirá que más de 1000 usuarios puedan abordar las rutas B y expreso 13 en Chimpu Ocllo para dirigirse al centro de la ciudad. Esta medida significa un ahorro de tiempo de hasta 15 minutos ya que, al igual que el alimentador Carabayllo, los usuarios harán mayor uso de la vía exclusiva (Ver mapa).

El horario de este alimentador, desde el paradero Torre Blanca hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que, en el sentido contrario, el horario será de lunes a sábado de 5:45 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:45 a. m. a 11:00 p. m.