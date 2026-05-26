Chery continúa fortaleciendo su presencia y evolución en el mercado automotriz global y peruano gracias a importantes reconocimientos que respaldan su propuesta basada en calidad, innovación, tecnología y experiencia del cliente.

A nivel internacional, la marca alcanzó un nuevo hito al obtener 14 premios en los estudios de calidad de J.D. Power 2026, marcando un récord histórico dentro de este reconocido sistema global de evaluación automotriz. Este resultado incluye cinco primeros lugares a nivel marca, siete reconocimientos por modelo y dos premios especiales, reafirmando la solidez de Chery dentro de la industria automotriz mundial.

Los resultados obtenidos en J.D. Power abarcan cinco dimensiones clave de la experiencia automotriz: satisfacción en ventas, experiencia de manejo, calidad inicial, servicio posventa y durabilidad del vehículo. Este desempeño refleja una estrategia enfocada no solo en desarrollar vehículos con altos estándares de calidad, sino también en ofrecer una experiencia integral al cliente en cada etapa de su relación con la marca.

Además, estos reconocimientos evidencian la consistencia de Chery en todo su portafolio global. Modelos como TIGGO 7, TIGGO 8, TIGGO 9, Arrizo 5 y Arrizo 8 PRO fueron distinguidos en sus respectivas categorías, confirmando una propuesta sólida tanto en SUVs como en sedanes, con una oferta que integra diseño, innovación, tecnología y desempeño.

Este respaldo internacional también encuentra eco en el mercado peruano, donde Chery viene construyendo una sólida trayectoria desde hace casi 20 años, consolidándose como una de las marcas automotrices con mayor reconocimiento entre los consumidores peruanos.

A lo largo de estas dos décadas, la marca ha sido distinguida en múltiples oportunidades dentro del mercado local. Su reconocimiento más reciente fue el obtenido en los Best Car of the Year Awards 2026, donde fue galardonada como Mejor Marca China Automotriz en Perú.

Este premio, que evalúa factores como innovación, diseño, tecnología, desempeño y percepción del consumidor, refuerza la confianza que los peruanos han depositado en la marca y evidencia su evolución sostenida dentro de un mercado cada vez más competitivo.

La combinación de estos reconocimientos internacionales y locales refleja la evolución que Chery viene construyendo en el Perú: una marca que ha logrado fortalecer la confianza del consumidor a través de una propuesta basada en tecnología, seguridad, innovación y respaldo.

“Estos reconocimientos reflejan el trabajo que venimos construyendo como marca para ofrecer una experiencia integral de calidad a nuestros clientes. Los resultados obtenidos en J.D. Power validan el estándar global que Chery ha alcanzado en innovación, producto y experiencia, mientras que reconocimientos locales como Best Car of the Year reflejan la confianza que hemos construido con el consumidor peruano a lo largo de estos casi 20 años en el país”, señaló Milagros Zevallos, Subgerente de Marketing de Chery Perú.

Con más de 18 millones de usuarios en el mundo, Chery continúa impulsando su estrategia global basada en innovación, electrificación y desarrollo tecnológico. En el mercado peruano, esta visión se viene fortaleciendo con nuevas soluciones de movilidad como la tecnología Chery Super Híbrida, reafirmando su compromiso con ofrecer alternativas alineadas con las nuevas tendencias del sector automotriz.

Estos avances, sumados a una sólida red de concesionarios a nivel nacional y a un enfoque cada vez más orientado a la experiencia del cliente, refuerzan el compromiso de la marca de seguir elevando los estándares de la industria y fortaleciendo la confianza de los consumidores.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 18 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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