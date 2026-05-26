El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió este martes en que Washington sigue preparado para mediar en la guerra en Ucrania si surge una oportunidad, después de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y de una advertencia de Moscú a las delegaciones extranjeras en la capital ucraniana.

“Cada vez que ves estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial, y necesita llegar a su fin”, señaló Rubio a los periodistas desde el avión durante su visita oficial a la India.

“Ahora mismo no hay negociaciones activas en curso con Ucrania, pero EE.UU. siempre está preparado para desempeñar un papel constructivo y útil si se presenta esa oportunidad”, agregó.

Rubio habla con Lavrov

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen tras un fuerte bombardeo ruso perpetrado el fin de semana contra la capital ucraniana y después de que Moscú advirtiera de nuevos ataques contra objetivos que describe como “centros de toma de decisiones”.

“Kiev va a ser un lugar muy peligroso. Kiev ha sido un lugar muy peligroso ya desde hace varias semanas”, declaró Rubio.

Moscú ha recomendado a las delegaciones internacionales abandonar Kiev ante posibles nuevos ataques, según trasladó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a Rubio en una llamada telefónica realizada a petición de Rusia.

“Esto es lo que pasa con estas guerras. Simplemente siguen escalando. Viene un gran ataque por un lado, luego viene un ataque más grande de vuelta. Y así es como estas cosas se desmoronan, siguen adelante”, manifestó.

Según Rubio, habló con Lavrov sobre esa advertencia y el jefe de la diplomacia rusa le pidió transmitir el mensaje directamente al presidente Donald Trump, «lo cual hice», aclaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio gravemente dañado tras los ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Vladyslav MUSIENKO / AFP).

Ucrania califica de “chantaje desvergonzado” la amenaza rusa

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha calificado de “chantaje desvergonzado” el anuncio de Rusia y ha dado las gracias a las legaciones diplomáticas extranjeras que han mantenido a su personal en la capital ucraniana pese a las advertencias de Moscú.

“Según las evaluaciones de la parte ucraniana, el nivel general de las amenazas a la seguridad que Rusia representa para Kiev y para otras ciudades ucranianas sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, se lee en una nota publicada por el Ministerio de Exteriores ucraniano.

La nota dice también que Rusia ha utilizado de forma regular desde el comienzo de la guerra “todo su espectro de misiles y drones letales contra la capital de Ucrania”, por lo que no considera que el riesgo actual sea mayor.