Rusia ha ignorado la oferta de tregua del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que entraba en vigor la pasada medianoche y ha continuado atacando territorio ucraniano, según ha denunciado este miércoles su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, en su cuenta de X.

“Moscú ha ignorado una vez más un llamamiento realista y justo para poner fin a las hostilidades apoyado por otros Estados y organizaciones internacionales”, escribió en X Sibiga, en referencia a los mensajes de apoyo a la tregua propuesta por Zelenski de la UE y de países como España, Alemania o Argentina.

Según el ministro, Rusia ha lanzado en las últimas horas más de 100 drones y tres misiles contra territorio ucraniano y esta mañana ha atacado las regiones de Járkov y Zaporiyia.

LEA TAMBIÉN: Rusia y Ucrania no se ponen de acuerdo ni en días de tregua

Estas cifras provienen del parte publicado por la Fuerza Aérea de Kiev, que se refiere a los misiles y drones lanzados por Rusia entre la tarde el martes y la mañana del miércoles.

La denuncia de Rusia

El parte no especifica cuántos misiles y drones fueron lanzados después de la medianoche, cuando comenzaba el plazo de la tregua propuesta por Zelenski.

Una tregua que, según Moscú, ni Ucrania ha respetado.

El ministerio de Defensa ruso ha asegurado que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 53 drones lanzados por Ucrania sobre cinco regiones y el mar Negro, pese al anuncio del cese el fuego.

Según el mando castrense, los artefactos fueron derribados sobre las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, además de sobre la región de Moscú, el mar Negro y la anexionada península ucraniana de Crimea, donde su líder ha denunciado la muerte de cinco civiles.

Zelenski ofreció la tregua que había de comenzar la pasada medianoche en respuesta a la declaración por parte del Kremlin de un alto el fuego para el 8 y el 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia en esa segunda fecha de la victoria soviética sobre los nazis.

El presidente ucraniano ha atribuido ese movimiento de Moscú al temor del líder del Kremlin, Vladímir Putin, a que Ucrania ataque la capital rusa durante los actos con que tradicionalmente se celebra la efeméride, que se vive en Rusia como una fiesta de exaltación patriótica.