Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte han iniciado investigaciones preliminares ante las denuncias presentadas por familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados mediante ofertas laborales engañosas para trabajar como agentes de seguridad y en otras funciones en Rusia, con la promesa de recibir remuneraciones económicas.

De acuerdo con las informaciones brindadas ante la autoridad policial, las víctimas habrían sido trasladadas a dicho país y, una vez en territorio extranjero, obligadas a participar en acciones de combate en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En atención a estos hechos, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte dispusieron de manera inmediata el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas y trata de personas agravada.

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Entre las diligencias preliminares se efectúa la toma de declaraciones testimoniales, el requerimiento de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la ejecución de todas aquellas acciones necesarias, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Estas actuaciones se realizan en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, forma parte de un grupo de trabajo ad hoc que está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, entre otras entidades, con el objetivo de articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales frente a esta problemática que afecta a ciudadanos peruanos en Rusia, cuya situación actual es aún incierta.

El Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales en el extranjero que no cuenten con garantías verificables, a fin de prevenir nuevos casos de captación con fines de explotación. Asimismo, reafirma su compromiso de impulsar las investigaciones y de coordinar, junto a las entidades competentes, las acciones necesarias a nivel internacional para la protección y eventual repatriación de los ciudadanos peruanos afectados.