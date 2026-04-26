El portavoz chino señaló que la medida de la UE va en contra del espíritu del consenso alcanzado entre los líderes de China y la UE. (AFP)
El portavoz chino señaló que la medida de la UE va en contra del espíritu del consenso alcanzado entre los líderes de China y la UE. (AFP)
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Redacción Gestión
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China está profundamente insatisfecha y se opone firmemente a la medida de la Unión Europea (UE) de incluir a empresas chinas en su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, a pesar de las repetidas gestiones y objeciones de China, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio.

China ha reafirmado repetidamente su firme oposición a las sanciones unilaterales impuestas sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y rechaza enérgicamente la llamada jurisdicción de brazo largo de la UE sobre empresas e individuos chinos, indicó el portavoz.

El portavoz señaló que la medida de la UE va en contra del espíritu del consenso alcanzado entre los líderes de China y la UE, y ha socavado seriamente la confianza mutua y la relación general China-UE.

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China instó a la UE a eliminar de inmediato a las empresas e individuos chinos de la lista de sanciones, defender el espíritu del consenso de los líderes y abordar las preocupaciones respectivas a través del diálogo y la consulta, explicó el portavoz.

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Comité Olímpico cometió un error en todas las banderas de China en Río 2016 | Foto: EFE
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China indicó que tomará las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, añadió el portavoz, quien subrayó que la parte de la UE asumirá todas las consecuencias.

Elaborado con información de agencia Xinhua

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