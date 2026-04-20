Eduardo Martos, country manager de Infinix Perú, indicó que la marca, desde su ingreso en 2024, ha sostenido un crecimiento mensual a doble dígito. Este desempeño ha estado impulsado por la expansión en el canal indirecto —distribuidores y vendedores—, donde se concentra el 90% de su negocio.

“En los últimos meses del año pasado agotamos todo el inventario que trajimos e incluso registramos quiebres de stock. Esto nos mostró que había mayor demanda de la prevista y que estábamos operando de manera conservadora. Hoy estamos incrementando el volumen de importación, con mayor confianza en las ventas proyectadas”, indicó a Gestión.

Ese margen de crecimiento se explica por el tamaño del mercado peruano. Según el ejecutivo, el país importa alrededor de 8 millones de smartphones al año, por ello, consideró que todavía “están lejos de encontrar una posición un poco más estable”.

“En los próximos años deberíamos estar apuntando a tener un share más relevante dentro del mercado de teléfonos”, proyectó.

Eduardo Martos, country manager de Infinix Perú

Infinix refuerza canal indirecto y mira expansión hacia la selva

Actualmente, Lima ya es mercado consolidado para Infinix, a través de los mercado de distribución indirecta, y representa el 50% de sus ventas, mientras que el 30% corresponde al sur (Arequipa y Cusco), y el 20% en el norte con foco en Piura debido a que, según el objetivo, “al estar cerca del Ecuador tienen más conocimiento de la marca”.

“Hoy, el reto es expandirnos hacia nuevas regiones, por lo que el siguiente paso será la selva. Sin embargo, es necesario definir bien la estrategia, ya que existe un factor de contrabando interno. Hacia mediados de año, deberíamos consolidar un distribuidor que atienda la demanda en esa zona”, adelantó.

Dicha cobertura se lo deben al canal indirecto, pues la marca considera que “está en todos lados” y los está ayudando a seguir creciendo. “Es un canal muy fuerte y cada vez más competitivo, ya que otras marcas están reconociendo su potencial e incrementando su presencia. Nuestra principal estrategia este año es enfocarnos en el canal indirecto y consolidar nuestra posición”, aseveró.

Infinix busca más presencia en retail y entrada a operadores

La estrategia de Infinix para este año se centra en diversificar sus canales de distribución. Además de reforzar el canal indirecto, la compañía busca ampliar su presencia en el canal moderno.

Actualmente ya opera en Ripley y prevé sumar al menos dos cadenas adicionales antes de fin de año. “Buscamos ingresar a los principales actores de cada subcanal especializado: retailers como Hiraoka; supermercados como Tottus o Plaza Vea; y tiendas por departamento como Falabella u Oechsle. Este proceso se realizará de manera escalonada”, adelantó.

De forma complementaria, la empresa proyecta su ingreso a operadores. Aunque ya tiene presencia en Bitel, identifica oportunidades en los tres principales jugadores: Movistar, Entel y Claro; pero sería para el cuarto trimestre. “Es un poco más complejo el ingreso a un operador, hay más requisitos, la competencia es mayor y existen marcas más consolidadas”, explicó.

La compañía inició formalmente sus operaciones comerciales en el mercado peruano en 2024 con el ingreso de Infinix.

Infinix impulsa portafolio mientras crisis de memorias RAM golpea al sector

En cuanto al portafolio, Infinix prepara en Perú nuevos lanzamientos en sus series de gama de entrada, media y alta, así como en su línea gamer.

“Entre mayo y agosto lanzaremos nuevos modelos como el Note 60 Pro, el GT 50 (smartphone gamer) y la serie Note 60 Edge, junto con la renovación de la línea Hot 70. En la gama de entrada, a inicios de mayo llegará la nueva generación de la serie Smart 20”, señaló el ejecutivo.

Este impulso tecnológico se da en un contexto de presión sobre la cadena de suministro. La creciente demanda de memoria RAM por parte de grandes tecnológicas que desarrollan Inteligencia Artificial (IA) ha generado restricciones que impactan a industrias como la de smartphones.

“A raíz del auge de la IA, la demanda de memorias RAM se ha incrementado significativamente, impulsada por el alto consumo de estas tecnologías. Esto ha generado un desabastecimiento y, en consecuencia, un alza en los precios. Hoy la categoría atraviesa un momento crítico, en el que resulta clave contar con una estrategia clara y enfocarse en ofrecer valor, tanto en producto como en eficiencia operativa”, dijo.

Aun así, las proyecciones de crecimiento de la compañía se mantienen. Si bien no tienen una cifra en mente, ya que todo lo que traen se vende, están más enfocados en potenciar la marca y crecer de manera rentable.

“Los resultados finales se verán al cierre del año. El principal cambio coyuntural está marcado por la actual crisis de abastecimiento de memorias RAM, que no solo impacta la categoría de teléfonos, sino también la de televisores, computadoras y, en general, cualquier dispositivo que utilice este componente”, explicó.

Más datos sobre Infinix

Market Share. Según International Data Corporation (IDC), el grupo chino Transsion Holdings —propietario de marcas como Infinix, Tecno e Itel— se posicionó en 2024 como el cuarto mayor fabricante global de smartphones, con una participación de mercado del 8,6 %.

Según International Data Corporation (IDC), el grupo chino Transsion Holdings —propietario de marcas como Infinix, Tecno e Itel— se posicionó en 2024 como el cuarto mayor fabricante global de smartphones, con una participación de mercado del 8,6 %. Ingreso a Perú. La compañía inició formalmente sus operaciones comerciales en el mercado peruano en 2024 con el ingreso de Infinix.

La compañía inició formalmente sus operaciones comerciales en el mercado peruano en 2024 con el ingreso de Infinix. Canales. La marca Infinix está presente en el canal de retail indirecto o (IR por sus siglas en inglés), que agrupa a distribuidores y vendedores (Mercado Central, Polvos Azules y Wilson), además está presente en el retail del canal departamental (Ripley) y cadena especializada (Grupo EFE).

La marca Infinix está presente en el canal de retail indirecto o (IR por sus siglas en inglés), que agrupa a distribuidores y vendedores (Mercado Central, Polvos Azules y Wilson), además está presente en el retail del canal departamental (Ripley) y cadena especializada (Grupo EFE). Marcas y Mercados. En Colombia, Infinix es la tercera o cuarta marca y están bien posicionados, en parte porque Infinix tiene más años en ese mercado. En Perú, en cambio, hace cinco años había menos competencia, lo que permitió a las marcas, que ingresaron, crecer y posicionarse rápidamente.

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