Transsion Holdings inició formalmente sus operaciones comerciales en el mercado peruano en 2024 con el ingreso de Infinix. (Foto: Difusión)
Transsion Holdings inició formalmente sus operaciones comerciales en el mercado peruano en 2024 con el ingreso de Infinix. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La marca china de smartphones Infinix, que pertenece al grupo Transsion Holdings, viene ajustando su estrategia en el mercado peruano a partir del comportamiento de la demanda y el tamaño del mercado de smartphones, con foco en fortalecer su red de distribución y ampliar su cobertura geográfica. En paralelo, evalúa nuevos canales de venta y prepara el despliegue de su portafolio en un entorno marcado por cambios en la cadena de suministro y condiciones del mercado tecnológico.

TE PUEDE INTERESAR

Vivo, gigante chino de smartphones, apunta a duplicar ventas en Perú: este es su plan
Xiaomi y el “upgrade” del negocio en Perú junto a equipos de”AIoT”
Samsung ahora va por este segmento en Perú: sectores en el “scáner” del gigante coreano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.