TCL lidera en ventas de televisores de gran pulgada y tecnología QD MiniLED, segmento clave para su rentabilidad en 2025. Foto: TCL
TCL lidera en ventas de televisores de gran pulgada y tecnología QD MiniLED, segmento clave para su rentabilidad en 2025. Foto: TCL
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Karen Guardia Quispe
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La multinacional china TCL Electronics inició operaciones en Perú a finales de agosto de 2023, enfocada en la comercialización de televisores, y desde entonces ha mostrado un rápido crecimiento en el mercado local. Roberto de la Cruz, vicepresidente de TCL en Perú, explicó que en su primer año alcanzaron una participación de 2.68% en valor. El avance continuó en 2025, apalancado en una estrategia que combina sus marcas TCL e iFFALCON —esta última orientada a productos de entrada y distribuida de forma exclusiva a través de Conecta Retail—. “Nuestra proyección era cerrar con casi 22% de participación entre ambas marcas, pero finalmente alcanzamos alrededor de 20.5%”, detalló. ¿Qué se viene para este 2026?

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