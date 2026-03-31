En diálogo con Gestión, el ejecutivo reconoció que el resultado de 2025 estuvo ligeramente por debajo de lo previsto, aunque respondió a una decisión estratégica orientada a la rentabilidad. “Preferimos ajustar el crecimiento para cuidar los márgenes, sin detener la operación”, sostuvo.

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Este enfoque, añadió, permitió que la operación local destaque dentro de la corporación. “Perú fue la subsidiaria con mejor performance a nivel mundial, con el mayor crecimiento en ventas, margen y participación en unidades”, afirmó.

En ese contexto, resaltó que la compañía logró posicionarse como líder del mercado en volumen. “Terminamos siendo la marca número uno en unidades en el Perú, lo cual es un logro importante considerando el tamaño del mercado frente a otros países”, agregó. Asimismo, indicó que también lideraron en televisores de gran pulgada y en tecnología QD MiniLED.

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En detalle, el formato MiniLED fue clave en la estrategia del año. “Es una tecnología premium que impulsamos con fuerza”, señaló. Este impulso se reflejó en las ventas, que pasaron de unas 3,000 unidades en 2024 a cerca de 40,000 en 2025, lo que les permitió alcanzar entre 70% y 75% de participación en este segmento .

Desde su llegada a Perú en 2023, TCL se ha consolidado como líder en ventas de televisores de gran pulgada y tecnología MiniLED, impulsando un crecimiento sostenido pese a la moderación de ofertas y al alza de costos, mientras prepara nuevos lanzamientos premium para 2026. Foto: TCL

Proyecciones de 2026 y retos del mercado de tv

De cara al 2026, el ejecutivo advirtió un contexto desafiante para la industria, marcado por el incremento en el costo de las memorias. “El costo de la memoria se ha elevado de manera importante; por ejemplo, en un televisor de 32 pulgadas el aumento puede ser de hasta US$ 8, lo que representa cerca de un 10% del costo”, manifestó.

El incremento en el costo de las memorias, en detalle, ya viene impactando al sector. No obstante, el efecto no se reflejaría en alzas directas. “No es que suban los precios de lista de los televisores, pero sí será más difícil encontrar promociones (ofertas) tan agresivas como el año pasado ”, remarcó el directivo. Esto responde a la necesidad de marcas y retailers de proteger sus márgenes ante mayores costos, impulsados por la fuerte demanda de memorias vinculada al desarrollo de inteligencia artificial.

Esta tendencia continuará en el corto plazo. “No vemos que el costo de la memoria se estabilice pronto; seguirá incrementándose hasta el próximo año”, sostuvo. Este escenario no solo impacta al negocio de televisores, sino también a otras categorías más intensivas en este componente, como laptops, smartphones y tablets.

Pese a ello, TCL mantiene perspectivas de crecimiento para este año. “ Esperamos crecer entre 20% y 25%, lo que nos llevaría a alcanzar entre 24% y 25% de market share en valor ”, afirmó. En este escenario, no descartó escalar posiciones en el ranking del mercado. “Podríamos estar número uno o número dos, muy cerca del liderazgo”, añadió. “Ya estamos a menos de un punto de Samsung y le llevamos varios puntos a LG en lo que va del año”, precisó, tras recordar que en 2025 cerraron en el tercer lugar.

Para sostener este crecimiento, la compañía reforzará su apuesta por el segmento premium. “El foco estará en fortalecer el MiniLED”, señaló, al detallar el próximo lanzamiento de su nueva generación Super QD MiniLED, con las series X11 y C8L, previstas hacia fines de abril. “Son productos de muy alta tecnología, que no necesariamente apuntan a volumen, pero sí a elevar el valor del portafolio”, aclaró.

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En paralelo, TCL impulsa nuevas categorías como los televisores tipo cuadro (ART TV). “Vamos a apostar fuerte por este formato”, añadió. Estos modelos —de 55, 65 y 75 pulgadas— ya vienen siendo distribuidos en el mercado local bajo la serie A400 Pro. Estos televisores, mencionó, tendrán precios entre 20% y 30% por encima de los MiniLED, aunque con una propuesta accesible. “La idea es ofrecer un producto diferencial, con un diseño atractivo y a un precio razonable”, sostuvo.

En el plano de la demanda, De la Cruz indicó que eventos como el Mundial seguirán siendo un impulso para las ventas, especialmente en el primer semestre. Sin embargo, estimó que el mercado crecerá de forma moderada. “ El sector debería expandirse entre 5% y 8% en el año ”, señaló, al precisar que cerca del 65% de las ventas se concentrarían entre enero y junio.

Pese a ello, se está notando un cambio en el comportamiento del consumidor peruano, que muestra una mayor apertura hacia productos de gama alta en el mercado de televisores. “El cliente busca un precio justo, pero valora la tecnología. Cuando percibe calidad en imagen, diseño y audio, está dispuesto a pagar un poco más”, afirmó. En esa línea, remarcó que la estrategia de la compañía apunta a masificar su portafolio premium. “Ese es el camino: acercar tecnología avanzada a precios accesibles”, anotó.

Roberto de la Cruz, vicepresidente de TCL en Perú, explicó que la compañía apunta a consolidar su crecimiento en televisores, línea blanca y dispositivos móviles. Foto: TCL

Refrigeradoras y lavadores: la nuevo TCL en Perú

En paralelo, TCL avanza en su estrategia de diversificación hacia nuevas categorías. En 2025, la compañía inició la comercialización de línea blanca —refrigeradoras y lavadoras—, con un ingreso progresivo a través de Plaza Vea. “Entramos de manera gradual y los resultados han sido positivos”, indicó.

Si bien a nivel global la firma tiene mayor fortaleza en televisores —donde ya es la marca número dos—, ve espacio de crecimiento en este segmento. “ Esperamos consolidar el avance en Plaza Vea este año y sumar un nuevo cliente ”, sostuvo.

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En esa línea, precisó que el ingreso a este nuevo canal, un retailer especializado, está previsto para mayo . “Vamos a trabajar con productos diferenciados y ampliar el portafolio”, contó. Así, la compañía proyecta incorporar entre tres y cuatro nuevos modelos por categoría.

La estrategia será gradual. “Buscamos consolidarnos primero en pocos clientes y luego masificar”, afirmó, al señalar que el objetivo es expandir su presencia en línea blanca hacia 2027 . “Esta categoría puede ser hasta 80% más grande que la de televisores”, indicó. Sobre el comportamiento del consumidor, explicó que se trata de una dinámica distinta. “El televisor tiene un componente más emocional e impulsivo, mientras que la compra de una refrigeradora o lavadora es más funcional y de reposición”, argumentó.

TCL integrará este año la operación de smartphones y tablets bajo una misma gestión, ingresando al mercado liberado de manera progresiva. Foto: TCL

TCL y el negocio de celulares

De forma complementaria, TCL también alista su avance en dispositivos móviles. El ejecutivo indicó que desde este año la operación de smartphones y tablets se integra bajo una misma gestión, con lanzamientos previstos a partir de abril. “Vamos a ingresar al mercado liberado, sin operadores, y de manera progresiva”, dijo.

En una primera etapa, la distribución se realizará a través de entre tres y cuatro canales, incluyendo supermercados, tiendas por departamento y un retailer especializado. Paralelamente, la compañía apunta a desarrollar el canal corporativo. “Vemos mucho potencial en ese segmento y ya contamos con un responsable dedicado”, indicó. No obstante, enfatizó que el crecimiento será paulatino. “Es un negocio distinto al de televisores, por lo que iremos paso a paso, adaptando la oferta al consumidor peruano”, concluyó.