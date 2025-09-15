La cadena peruana de electrodomésticos Importaciones Hiraoka alista la apertura de una nueva tienda en San Juan de Lurigancho, distrito que concentra la mayor población de Lima Metropolitana. El establecimiento, en construcción, marca un paso estratégico dentro del plan de expansión territorial de la marca, con miras a reforzar su presencia física en zonas de alta demanda.

El proyecto se encuentra en su etapa final y se levantará en un terreno de 1.200 metros cuadrados, de propiedad de la empresa, ubicado en la intersección de las avenidas Wiesse y El Bosque, una de las zonas de mayor tráfico peatonal y vehicular del distrito, según informó Perú Retail.

Se estima que esta sucursal podría concentrar entre 15% y 20% de las ventas totales de la compañía, posicionándose como uno de los motores principales de su crecimiento en los próximos años.

Actualmente, Hiraoka cuenta con cuatro locales en Lima (Centro de Lima, Miraflores, San Miguel e Independencia). Con esta nueva tienda en SJL, la empresa busca responder a la creciente demanda del sector Este de la ciudad, un mercado que, hasta ahora, carecía de cobertura directa. Además, se integrará con su plataforma de comercio electrónico, fortaleciendo su presencia tanto física como digital.

“Con mucho entusiasmo entramos a la etapa final de nuestra nueva tienda de Hiraoka San Juan de Lurigancho. Estamos felices de poder llegar al distrito con mayor población y uno de los más importantes de Lima, llevando nuestra cultura de servicio, garantía, el mejor asesoramiento y lo último en tecnología, siempre acompañados de las mejores marcas a nivel global y con una marca propia sólida”, resaltó Mariano Rabanal, gerente comercial de Hiraoka, gerente comercial de Hiraoka en LinkedIn.

Mariano Rabanal, gerente comercial de Hiraoka. (Foto: Mariano Rabanal_LinkedIn)

Hiraoka crece en Lima y mira hacia provincias

La inversión se produce en un contexto de dinamismo comercial en San Juan de Lurigancho, distrito que ha comenzado a atraer capital privado con proyectos como Mall Aventura y un futuro centro comercial de Cencosud. Este entorno refuerza la apuesta de la empresa por un mercado con creciente poder adquisitivo y alto potencial de consumo.

La tienda, que abriría antes de fin de año, contará con cinco pisos comerciales, una azotea y tres sótanos, lo que permitirá ampliar el portafolio de productos y ofrecer una experiencia de compra integral.

Hiraoka también ha anunciado planes de expansión hacia provincias, contando ya con terrenos estratégicamente ubicados para ampliar su red de operaciones y llegar a nuevos mercados. Según Perú Retail, existen aperturas programadas en distritos como Surco y Ate Vitarte para los próximos cinco años.

Con estas iniciativas, la firma apunta a consolidar su participación en un mercado altamente competitivo, apostando por una mayor cobertura geográfica y una red más robusta de puntos de venta.