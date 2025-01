Actualmente, solo con un centro comercial (Mall Aventura SJL) de más de 60,000 metros cuadrados (m2), SJL tiene en cartera un potencial de ventas anuales de US$ 331,938,020, según un estudio que realizó A&M Gestión y Desarrollo, a partir de ingresos de los residentes y m2 disponibles para el retail moderno. Dicho monto coloca a SJL como el tercer distrito con mayor proyección de transacciones en torno a desarrollo de centros comerciales, solo superado por San Martín de Porres (US$ 490,200,660) y Los Olivos (US$ 334,186,500).

Y es que en el análisis de A&M Gestión y Desarrollo, hoy en día la clase media es la que domina el público de los centros comerciales. “No solo para comprar, sino también para entretenerse. Es como el lugar ideal para el paseo de los fines de semana”, sostuvo Juan Manuel Muñoz, gerente general de la firma.

En dicha posición Muñoz es secundado por Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría, quien indicó que en el caso específico de SJL, existe un presupuesto en las familias destinado para entretenimiento que no está siendo cubierto completamente en el distrito. “SJL posee una oferta mayoritariamente tradicional”, añadió el experto durante la presentación a Gestión del “Estudio de consumidores de SJL y su potencial para el Retail moderno”.

En esa línea, el ejecutivo detalló que el consumidor de SJL con un ingreso promedio mensual de S/ 3,670, muestra un gasto aproximado de S/ 270 y S/ 201 en consumos de alimentos fuera del hogar y diversión, respectivamente. En contraparte, en Lima Norte, zona consolidada en torno a desarrollo malls, los habitantes con un ingreso superior (S/3,798) tienen gastos inferiores a SJL, de S/ 250 (alimentos fuera del hogar) y S/ 184 (diversión).

“El poblador de SJL tiene mayor predisposición a gastar dinero adicional en conceptos como entretenimiento y consumo en general. Tiene estilos de vida similares al de los residentes de Lima Norte, con un alto porcentaje en la demanda de servicios modernos”, refirió.

¿Qué centros comerciales operan hoy en SJL?

Anterior a la llegada de Mall Aventura SJL (de capitales de Ripley), el establecimiento comercial más cercano a una oferta moderna en este distrito fue Alameda Plaza, el cual cuenta con cine, entidad bancaria y comercios de comida. Sin embargo, lo que predomina en SJL es la oferta tradicional a través de clústers comerciales (estructuras de un mercado zonal) que, en muchos casos, se denominan centros comerciales.

Debido a esta falta de oferta moderna, era previsible el éxito en la operación del centro comercial de Ripley, inaugurado a finales del 2023. En ese contexto, Javier Postigo, CEO de Mall Aventura, adelantó que este año se iniciará con el proyecto para una ampliación de alrededor de 2,000 m2 en el tercer y cuarto nivel del mall. “Es una expansión que busca brindar más oferta de restaurantes y entretenimiento. Estamos hablando de crecer con 6 o 7 restaurantes”, expresó el ejecutivo.

Mientras, en la lista prevalece el desarrollo anunciado por Cencosud, el cual se convertiría en el segundo mall en dicha zona, con un estimado de inversión de S/ 900 millones en una extensión de área de 100,000 m2. Este centro comercial se ejecutaría en la actual área del supermercado Metro, ubicado en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Los Jardines.

El proyecto considera la construcción de siete niveles con una capacidad para 345 locales, cuatro tiendas ancla, restaurantes en terraza superior, un patio de comidas, cines, centro médico, entre otros espacios.

Un tercer operador que también se especuló que llegaría a SJL con área arrendable de inclusive 44,000 m2 y una inversión de US$ 110 millones, fue Real Plaza, del grupo InRetail (Intercorp Perú), aunque a la fecha no hay información certera sobre este mall.

