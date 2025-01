Este mercado recientemente ha tenido la incorporación de los centros comerciales KM40 en Lurín — cuyo inversionista es el futbolista Jefferson Farfán—; Boulevard Puntamar en Punta Hermosa —del Grupo Algeciras— y de Parque La Molina —de Parque Arauco—, sumando un total de cerca de 40,000 m2 de área, con una inversión de más de S/ 300 millones.

Sin embargo, dentro de estos desarrollos, Grupo Algeciras tiene en plan continuar una mayor expansión en su centro comercial Boulevard Puntamar, considerando que el área de 10,000 m2 inaugurada es solo la primera etapa. En general, la compañía dispone de 80,000 m2 y su proyección es ejecutar más del 50%.

En diálogo con Gestión, el CEO del Grupo Algeciras, Rafael Villanueva, indicó que, si bien la primera etapa del proyecto significó un desembolso de US$ 10 millones, la iniciativa en general está calculada entre US$ 25 a US$ 30 millones, distribuidos en tres etapas.

“Si las negociaciones avanzan según lo previsto, en el primer trimestre de 2025 podríamos tener el anuncio de un colegio, que se ubicaría en la zona este, y la clínica que se ubicaría en el lado oeste de la carretera Panamericana. Para la segunda etapa tendremos la tienda de mejoramiento del hogar y otra tienda más, probablemente un hard discount”, adelantó.

SJL, foco de nuevas inversiones

Otra de las inversiones que resuena con importancia a nivel de centros comerciales es el de Cencosud en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Este proyecto que se convertiría en el segundo mall en dicha zona, después del aterrizaje de Mall Aventura, tiene un estimado de inversión de S/ 900 millones en una extensión de área de 100,000 m2.

La inauguración de este centro comercial se planifica para el último trimestre del 2025, teniendo en cuenta una construcción de siete niveles con una capacidad para 345 locales, 4 tiendas ancla, restaurantes en terraza superior, un patio de comidas, cines, centro médico, entre otros espacios.

No obstante, la apuesta por este distrito va más allá de Cencosud. Mall Aventura que llegó a SJL en noviembre del 2023, actualmente no cuenta con tiendas disponibles dentro de sus más de 60,000 m2 de área. Al respecto, Javier Postigo, el CEO de Mall Aventura, señaló que se iniciará con el proyecto para una ampliación de alrededor de 2,000 m2 en el tercer y cuarto nivel del establecimiento.

“Es una expansión que busca brindar más oferta de restaurantes y entretenimiento. Estamos hablando de crecer con 6 o 7 restaurantes; iremos viendo lo que la gente necesita en términos de espacios en los siguientes meses, de modo de que esté listo el proyecto para desarrollar en el 2025″, explicó el ejecutivo, quien dijo que la inversión aún está por definirse.

La reconversión como clave

En los últimos años, la mirada de los centros comerciales existentes se viene enfocando en una reconversión de m2 antes que en una sumatoria de área. Un ejemplo de ello, es el Jockey Plaza, el cual tras la salida de la tienda por departamento Paris —en el 2020— reconvirtió esta posición trasladando el centro financiero y ubicando nuevas marcas como Dollarcity, entre otras. Así, la iniciativa también permitió que en el espacio dejado por el centro financiero se alojen marcas del Grupo Inditex.

La misma visión se busca plasmar en Mall Aventura Iquitos, inaugurado en agosto del 2023. Postigo precisó que la apuesta se orienta a la reconversión de tiendas, debido a que el establecimiento de aproximadamente 42,000 m2 no tiene espacios disponibles para ampliaciones.

“Buscamos ir poco a poco conectando con las tiendas que la gente necesita; entonces apuntamos a una reconversión de locales, según la venta que van teniendo en los meses”, manifestó el representante.

Adelantó que en este mall si bien la oferta es variada, también hay una tendencia hacia negocios de gastronomía y entretenimiento. “El siguiente año queremos seguir llevando restaurantes, pero más del lado de consumo-diversión; por ejemplo, abrimos Rustica, el primero de Iquitos, queremos algo similar para que la gente se entretenga”, añadió.

