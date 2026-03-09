Desde el estallido de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, el 28 de febrero, las bolsas, bonos y demás activos en las distintas regiones muestran una caída generalizada, con la sola excepción del dólar, que revalidó su condición de refugio en coyunturas críticas.

Así, en lo corrido de marzo, Wall Street cede 2%; las bolsas de Europa, entre 5.5% y 7%; las de Asia, entre 1% y 5.6%, y las de Latinoamérica, de 2% a 5.7%.

Entre los metales, el cobre desciende 3.5%; el oro, 2%, y la plata, 10.9%; mientras que los bonos de los gobiernos y corporaciones también retroceden por una mayor presión alcista sobre las tasas de interés.

Con el declive de este mes, los commodities recortan ganancias acumuladas en el año, al igual que las bolsas latinoamericanas; aunque las europeas, salvo Londres, pasan a negativo, lo mismo que Nueva York. La plaza limeña baja en el mes 6.5%, pero aún acumula 23.7% en lo que va del año.

fondos de pensiones marzo 2026

Retroceso

En este escenario, todos los fondos 1, 2 y 3 administrados por las cuatro AFP marcan rendimientos negativos en marzo, de entre -1% y -3.3%, según datos de Economática, que contrastan con las cifras positivas de hasta doble digito que mostraban a febrero (ver gráfico). Ese buen desempeño previo permite que, en el transcurso del año, los fondos rindan entre 2.9% y 13.9%, pese al bajón de este mes.

“Va a haber un retroceso (en los retornos) con esto (la guerra en Irán), de todas maneras, pero creo que estamos encaminados a tener un año en que el rendimiento (de los fondos de pensiones) va a ser, por lo menos, el objetivo que tenemos de largo plazo (de entre 7% y 8% anual)”, afirmó a Gestión el vicepresidente de inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier,

El fondo 3 –el más arriesgado al invertir en mayor medida en acciones– es el más vulnerable al impacto de problemas geopolíticos como la guerra en Irán, precisó.

“El fondo 3 posee una exposición mayor a acciones y, por lo tanto, más volatilidad, y sí, es cierto que este tipo de eventos (como el conflicto en Medio Oriente) afectan más a las acciones”, sostuvo.

No descarta que el conflicto en la nación islámica, que se ha expandido a sus países vecinos, pueda extenderse. Sin embargo, su escenario base es que solo dure entre cuatro y cinco semanas, tal como ha sugerido el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Aun con una prolongación del conflicto, podemos tener un rendimiento por encima de los objetivos que se tienen de largo plazo”, enfatizó.

Desde el año pasado los bancos de inversión anticipaban riesgos geopolíticos en Medio Oriente, por lo que la guerra en Irán no tomó por sorpresa a los mercados, aunque estos no habían estimado que el precio del petróleo se dispararía tanto como lo ha hecho, a niveles que causan temor a un proceso inflacionario a escala global, afirmó el CEO de Valoro Capital, Jorge Espada.

Tormenta

El último viernes, el crudo Brent continuó al alza al superar los US$ 92 el barril, 30% por encima de su cotización previa a la crisis, y el domingo se disparó por encima de los US$ 100 por barril.

Los países exportadores de petróleo del golfo Pérsico advierten que, de seguir interrumpido el transporte de la materia prima por el estrecho de Ormuz, deberán reducir su producción, lo que contraería la oferta mundial y elevaría los precios hasta US$ 150 en pocas semanas.

“Estamos en medio de la tormenta, en la que todo cae, la renta variable, renta fija, lo único que soporta es el dólar”, dijo Espada al explicar que, como las acciones han bajado más que los bonos, el mayor impacto se sentirá en el fondo 3 de las AFP, seguido por los fondos 2 y 1.

Las siguientes cuatro a seis semanas serán cruciales, pero incluso en esta habría más claridad sobre un debilitamiento de la capacidad de respuesta militar iraní ante los constantes ataques de EE.UU. e Israel, lo que distendería a los mercados y daría lugar a un rebote en la rentabilidad de los fondos de pensiones, sostuvo.

El escenario menos probable, en cambio, es que las hostilidades entre los dos bandos persistan por más tiempo, en cuyo caso el precio del petróleo escalaría y desataría una recesión global que golpearía aún más a los fondos, acotó.

El domingo el petróleo se disparó por encima de los US$ 100 por barril. (Foto: Reuters)

Proyección

“El otro tema (además del conflicto bélico en Irán) son las elecciones en Perú. Si nos llevan a un escenario de incertidumbre, de mucho cambio, algo puede también mermarse el rendimiento”, mencionó Jean Pierre Fournier.

Sin embargo, proyectó que el fondo 2 y el 3 rendirían por arriba del 7% u 8% este año. En tanto, el fondo 1, el más conservador, avanzaría entre 6% y 7% en AFP Integra, pues invierte en bonos que deberían rentabilizar este año.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.