El presidente de la Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció sobre la reforma previsional que está en marcha en el Perú y la importancia de que todos los países cuenten con un sistema de pensiones para apalancar su desarrollo.

“El sistema de pensiones tiene que ser obligatorio en todos los países, voluntario no funciona. En casi todos los países tiende a ser obligatorio porque mucha gente no ahorra. Entonces, debe ser obligatorio”, explicó el banquero.

Igualmente, sostuvo que los aportes de los trabajadores deben ser administrados en cuentas individuales y no en esquemas de reparto porque cada vez hay más adultos mayores y menos jóvenes que puedan aportar para financiar las pensiones de los jubilados.

“¿Es mejor un sistema de reparto o uno de cuentas individuales?”, se preguntó Velarde y argumentó que la mayor parte de la gente quiere que sea en cuentas individuales. “Ya después puedes discutir el manejo. Eso ya es otra cosa, pero lo esencial es que sea obligatorio y en cuentas individuales”, manifestó.

Luego de expresar que los retiros de fondos de pensiones están debilitando el sistema previsional peruano, Velarde fue rotundo al expresar que todo país que quiera salir adelante tiene que contar con un sistema de pensiones.

“Realmente, estamos matando al sistema de pensiones y no hay país que pueda salir adelante sin un sistema de pensiones. Uno puede destrozarlo, pero debe haber un sustituto. Y creo que cualquier sustituto debe tener los elementos que ya tenía: obligatorio y cuentas individuales”, añadió durante la presentación del último reporte de inflación 2025.

Además, dijo que entre los motivos más importantes para decidir que los sistemas de pensiones sean en cuentas individuales, figura el envejecimiento poblacional, debido a que ahora hay más adultos mayores que jóvenes trabajadores activos que puedan financiar las jubilaciones.

“Dentro de poco va a haber una población más vieja, con menos trabajadores y gran parte no tendrá hijos, o tendrán un solo hijo, si uno ve las tendencias que están pasando en el mundo. Entonces, realmente tener un ahorro para la vejez se vuelve indispensable”, anotó.

En efecto, en los esquemas de reparto, como la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los aportes de los trabajadores van a una bolsa común, donde nadie tiene una cuenta individual, y de ese todo sale el dinero para cubrir las pensiones de los actuales jubilados.

Retiros

Respecto de los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la República para retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la ONP, el presidente de BCRP los calificó de insensatos porque allí no hay un fondo, sino que se usa el dinero de los trabajadores activos para pagar las pensiones.

“El dinero que se les descuenta a los afiliados se utiliza para pagar las pensiones de los jubilados. Van a repartir lo que no hay. Son propuestas insensatas. La pensión del jubilado sale del aporte del trabajador activo, entonces no hay propiamente un fondo. Si los trabajadores no pagan, no hay pensiones”, concluyó.