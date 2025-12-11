Hasta ayer, unos 3.1 millones de afiliados solicitaron la liberación de sus ahorros previsionales por un monto de S/ 17,900 millones de soles, precisó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Entendemos que todavía el plazo no ha terminado, hay un plazo incluso para los que no presentaron en su momento (su solicitud); pueden hacerlo después, que va hasta enero, y solamente se podría hacer un balance (total de los retiros) una vez finalizado el plazo”, expresó el superintendente de la entidad, Sergio Espinosa.

El importe de fondos solicitado es menor de lo estimado por la superintendencia y 20% por debajo de lo verificado en el séptimo retiro de fondos realizado el año pasado, sostuvo.Sin embargo, las cifras agoreras que las autoridades advirtieron en cuanto al impacto del octavo retiro en los ahorros jubilatorios se vienen plasmando.

Sin saldo

“Son cuatro millones de personas que no tienen en este momento saldo”, con la nueva liberación de fondos de AFP en marcha, detalló Espinosa.

Tal número de afiliados con sus cuentas individuales de capitalización en cero casi duplica a los 2.3 millones contabilizados hasta el fin del séptimo retiro, personas que, según analistas, difícilmente podrán reconstruir su ahorro previsional si se considera la escasa continuidad en los aportes pensionarios de los trabajadores, que a su vez obedece a la alta informalidad del mercado laboral peruano.

No obstante, el funcionario sostuvo que “dado que alguna de estas personas son jóvenes que han retirado, van a volver a generar ese saldo con sus nuevos aportes”.

A lo largo de los retiros de fondos de AFP, habilitados desde el inicio de la pandemia principalmente por leyes del Congreso, se registra que el destino de esos recursos ha sido el consumo –de bienes durables y corrientes–, el pago de deudas y el ahorro/inversión. Pero las entidades previsionales y analistas afirman que ninguno de estos usos cabe en la lógica del sistema de pensiones, cuyo fin es el ahorro de los trabajadores para lograr un ingreso fijo al jubilarse.

Pago de deudas

Espinosa lo enfatizó: “Los retiros de los fondos de pensiones no son deseados porque, como se ha dicho en múltiples oportunidades, son fondos que están ahí para protección de las personas en el momento que llega su vejez, sobre todo en un escenario en que el mundo y también el Perú está sintiendo ya los efectos de un cambio en la demografía”.

Empero, manifestó que en este octavo retiro, así como en los previos, se distingue una “parte saludable” que es el pago de deudas.

“Y nosotros siempre decimos, bueno, okay, ya que esta ley (de retiro) se ha aprobado y ya que esto se va a dar, si retiras tu dinero, úsalo para pagar deudas. Sobre todo si tienes deudas que pueden haber obedecido a otro momento de tasas (de interés) altas y sería bueno quiero salir de esa (obligación), añadió.

Para Yang Chang, catedrático de la Universidad de Piura, el afiliado debe evaluar entre el costo de la deuda y lo que dejaría de ganar si deja este dinero en la AFP o en otro instrumento de inversión.

“Asumiendo que está en el fondo 2, de riesgo medio, y que la rentabilidad promedio bordea el 8%; pero tiene una hipoteca con una tasa similar, podría pagar ahora para reducir la carga financiera”, dijo. En realidad, el efecto se termina cancelando por ser tasas iguales, agregó.

Si retira el dinero y lo mantiene en otro vehículo con rendimientos superiores, de doble dígito por ejemplo, no sería bueno pagar la hipoteca sino sostener la inversión, comentó.

Pero si el destino es pagar un crédito de consumo o tarjeta, también le convendría hacerlo ahora, ya que la deuda que reduce hoy, equivale a un monto mucho mayor dentro de un periodo, debido a las elevadas tasas de estos productos, expresó.

Normas

Luego, se refirió al desarrollo del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema de Pensiones, publicado el mes pasado, con el que se busca establecer condiciones más flexibles para el ingreso de nuevos competidores al sistema previsional.

Gestoras de fondos de pensiones.

“Todavía no ha habido ninguna solicitud formal, han habido acercamientos, conversaciones”, señaló sobre posibles interesados en ingresar al mercado pensionario.

Al mismo tiempo, la SBS está embarcada en un proceso de flexibilización de las normas de administración de fondos de pensiones, tanto desde el punto de vista de las inversiones como de todos los procesos asociados, refirió Espinosa.

“La idea es acercar ese marco regulatorio a lo que existe para otro tipo de empresas supervisadas, para que cualquier decisión de un nuevo competidor (banco, caja, aseguradoras) pase también por tener un entorno mucho más flexible y mucho más adecuado y menos caro”, enfatizó.

Sobre las críticas de economistas acerca de que tales flexibilizaciones pueden afectar al SPP, sostuvo: “Yo no tengo ninguna preocupación en el sentido de que la participación de un banco o una empresa de seguros en administrar fondos podría generar un riesgo para los afiliados”.

