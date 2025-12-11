El número de afiliados con cuentas individuales de capitalización en cero casi duplica a los 2.3 millones contabilizados hasta el fin del séptimo retiro (Foto: ANDINA)
El número de afiliados con cuentas individuales de capitalización en cero casi duplica a los 2.3 millones contabilizados hasta el fin del séptimo retiro (Foto: ANDINA)
Omar Manrique
Zulema Ramirez Huancayo
El octavo retiro de fondos de las AFP, cuyas primeras solicitudes se presentaron a finales de octubre, no tardó en inyectar liquidez a los afiliados, pero tampoco en provocar estragos al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

