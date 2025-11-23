Con un entorno macroeconómico que favorece la inversión a pesar del ruido político y la incertidumbre electoral, el Perú continúa mostrando una economía resiliente y líder en crecimiento regional, señala Renta4 SAB.

La inflación se mantiene dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el sol conserva su baja volatilidad —incluso es tomado como moneda de ahorro por países vecinos—, y el país exhibe una de las tasas más bajas de endeudamiento público en la región, refiere.

Estos factores, junto a un mercado cambiario estable y reservas internacionales sólidas, brindan un entorno favorable para la inversión de largo plazo, refiere la casa de bolsa.

Una primera alternativa son los ETF de Bonos Soberanos.

Para los inversionistas que prefieren mantener su patrimonio en moneda local, Renta4 SAB destaca el ETF “Peru Soberano Van Eck El Dorado ID” (ETFPESOV), un fondo bursátil que replica el desempeño del índice S&P Peru Sovereign Bond LargeCap 13+Month Index, diseñado en alianza con el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este instrumento brinda exposición a una canasta diversificada de bonos soberanos peruanos en soles.

Ofreció una rentabilidad acumulada de 8.2% entre abril y octubre de 2025. Entre los beneficios están una elevada liquidez, con más de S/157 millones negociados en siete meses. Acceso inclusivo, para invertir desde S/105. Reinversión automática de cupones y rentabilidad libre de impuestos en Perú, detalla Renta4 SAB.

El ETFPESOV es una opción para quienes buscan ingresos estables, diversificación, y protección frente a la volatilidad cambiaria, dentro de un portafolio en moneda local. En un contexto de futuros recortes en la tasa de interés, inversiones como esta ofrecen buen retorno.

Bonos corporativos

Otra opción son los bonos corporativos internacionales, diversificación en dólares sugiere la casa de bolsa. Para quienes buscan oportunidades de renta fija en dólares, el equipo de análisis de Renta4 Research recomienda estrategias de inversión selectiva en bonos corporativos internacionales, destacando los recientes emisores peruanos Auna y Volcan.

Auna 2032 es un bono con cupón de 8.75%, calificación B+, y garantías irrevocables respaldadas por activos inmobiliarios y participaciones de sus filiales en Perú, Colombia y México. Con rentabilidad de 8.6%, representa una oportunidad sólida respaldada por el crecimiento sostenido del sector salud y la expansión regional del grupo.

Volcan 2032 es otro bono con cupón de 8.50% y calificación B, emitido tras una mejora significativa en su situación financiera y operativa, impulsada por mayores precios de metales y menor apalancamiento. Actualmente rinde 8.2% y ofrece exposición al sector minero peruano con potencial de recuperación a mediano plazo.

Según el análisis de Renta4, ambos instrumentos ofrecen atractivos retornos ajustados por riesgo, destacando el diferencial favorable de Auna 2032 por su mayor nivel de garantías y diversificación geográfica.Un llamado a invertir con estrategia y visión de largo plazo

“Los peruanos que evalúan retirar parte de sus fondos previsionales deben hacerlo con una visión de largo plazo, priorizando instrumentos diversificados, líquidos y de bajo costo”, comentó David Lizama, Head of Fixed Income de Renta4 SAB Perú.“El mercado local ofrece hoy productos sólidos como el ETF de bonos soberanos en soles y, al mismo tiempo, oportunidades en renta fija internacional con empresas peruanas que han fortalecido su perfil financiero. La clave está en construir portafolios equilibrados y asesorarse con especialistas”, añadió.