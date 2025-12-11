Con ello, fijó que las AFP también se encuentran habilitadas para solicitar procesos de conversión hacia una EAF. En palabras del superintendente Sergio Espinosa, esto significa que la administradora podría transformarse “en una empresa de mayor envergadura y, por lo tanto, ofrecer seguros u otra actividad financiera”.

“(Una AFP) puede convertirse incluso en un banco, legalmente lo puede hacer. El tema es el cumplimiento de los requisitos, las herramientas tecnológicas, de medición de riesgos. No solo es cuestión de querer convertirse”, indicó.

La norma señala que las entidades que busquen ser EAF deben reportar, durante uno de cada dos periodos consecutivos, una calificación de fortaleza financiera no menor a B+; así como presentar un acuerdo de directorio certificado, y un estudio de factibilidad económico financiera y técnica.

También se necesitará un informe de gestión de riesgos con modelos de inversión y control de límites, y estrategias para abordar conflictos de interés; documentación que será analizada en un plazo de hasta 40 días hábiles por la SBS.

Yang Chang,​ docente de la Universidad de Piura, manifestó que uno de los cuestionamientos que hoy afrontan las AFP, de parte de los afiliados, es la baja rentabilidad que obtienen los fondos administrados.

“Antes de pensar en ofrecer un nuevo servicio a los usuarios, deberían poner sus esfuerzos en resolver este problema. Así mejora la confianza del trabajador”, indicó.

Una vez superado esto, continuó, podrían evaluar su transformación en una EAF, aunque su trabajo se alinea más con una compañía de seguros en vez de una entidad bancaria.

“Ofrecer servicios financieros no es fácil, requiere de una infraestructura y knowhow específicos. Sin embargo, en el rubro asegurador, podrían entrar al nicho de rentas privadas o seguros de vida, cuyas inversiones de largo plazo se asemejan a un portafolio previsional”, declaró.