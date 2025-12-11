Prima, Profuturo, Integra y Habitat son las cuatro administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el Perú. | Crédito: Andina
Prima, Profuturo, Integra y Habitat son las cuatro administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el Perú. | Crédito: Andina
Únete a nuestro canal
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La SBS estableció recientemente las condiciones para que bancos y aseguradoras operen como Empresas Administradoras de Fondos (EAF), en el marco de la ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.