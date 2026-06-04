El 2025 fue un año positivo para Rosen en Perú. La compañía registró un crecimiento a doble dígito frente al 2024 y amplió su presencia con dos nuevas tiendas, en Parque La Molina y Asia, cerrando el año con 15 locales. Este desempeño consolidó al país como uno de los mercados más relevantes para la firma. “Hoy día Perú es aproximadamente el 20% de la compañía, lo cual es un número muy alto y por sobre las expectativas que teníamos”, destacó Matías Fredes, gerente comercial de Rosen.

Las inversiones para la apertura de tiendas de gran formato fluctúan entre US$300,000 y US$400,000 por local, según la compañía. (Foto: Rosen Perú)

Dos nuevas tiendas en 2026: Lima y provincias

Como parte de su plan de expansión para 2026, Rosen prevé abrir dos nuevas tiendas en Perú: una en Lima y otra en el norte del país. En la capital, la compañía ingresará al Outlet Jockey con un local de aproximadamente 370 m² y un mix diferenciado, cuya apertura está prevista para noviembre. En paralelo, alista una nueva tienda en provincias bajo el formato store, con una superficie de entre 250 m² y 300 m². Con estas incorporaciones, la firma proyecta cerrar el año con 17 locales operativos: 13 tiendas tradicionales y cuatro outlet.

Estas aperturas forman parte de un plan de crecimiento trazado para los próximos cuatro años, con el que Rosen busca seguir ampliando su presencia tanto en Lima como en el interior del país. “Tenemos un plan de aperturas de aquí a 4 años que debiese ser bien fuerte”, señaló Matías Fredes, gerente comercial de la compañía. En línea con esta estrategia, la firma evalúa nuevas ubicaciones y destina inversiones de entre US$300,000 y US$400,000 para la implementación de cada tienda de gran formato de 400 m².

Perú se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para Rosen dentro de la región, impulsando nuevas inversiones y proyectos de expansión. (Fotos: Mario Zapata/ @PHOTO.GEC)

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Apuesta por nuevo formato de tienda y categoría Rosen Kids

Rosen también apuesta por formatos de tienda más compactos en Perú. Muestra de ello es el local de 170 m² inaugurado en febrero de 2025 en Parque La Molina, especializado en colchones y textiles y que constituye una propuesta inédita dentro de la red regional de la compañía. “Nos arriesgamos con una tienda de 170 m², el cual es nuevo para la compañía en toda Sudamérica”, señaló Matías Fredes, gerente comercial de Rosen.

La firma también evalúa incorporar al mercado peruano Rosen Kids, una línea especializada en productos para bebés que ya opera en Chile. “Esperamos que en el plan de expansión de 4 años podamos incluir este formato en Perú”, señaló Fredes. Con esta apuesta, la compañía busca ampliar su presencia en nuevas categorías y fortalecer su propuesta más allá del negocio tradicional del descanso y el hogar.

Cobertura logística nacional

La expansión de Rosen en Perú también estará acompañada por un fortalecimiento de su capacidad logística. Actualmente, alrededor del 80% de su cobertura se concentra en Lima, mientras que cuenta con centros de apoyo de menor escala en Arequipa y Trujillo. Ante el crecimiento proyectado de su operación, la compañía busca ampliar su alcance para atender de manera más eficiente la demanda en distintas regiones del país.

Para ello, Rosen evalúa distintas alternativas que le permitan alcanzar una cobertura nacional. “Estamos evaluando tercerizar el servicio logístico para llegar al 100% de Perú o instalar centros de distribución propios”, señaló Matías Fredes. La estrategia forma parte de su plan de expansión de largo plazo y apunta a reforzar tanto la operación de tiendas como el desarrollo de su canal digital en el mercado peruano.

Crecimiento del e-commerce

El e-commerce se ha consolidado como un canal clave para Rosen en Perú y actualmente representa alrededor del 18% de sus ventas. En conjunto, los canales propios —tiendas físicas y comercio electrónico— concentran el 60% del negocio, mientras que el 40% restante proviene del canal mayorista, principalmente a través de cadenas por departamentos como Falabella y Ripley, con foco en la comercialización de colchones.

De cara a los próximos años, la firma buscará fortalecer su canal digital mediante mejoras en la cobertura y los tiempos de entrega a nivel nacional. “El primer gran paso que se viene es mejorar los plazos de entrega y la cobertura en todo el país”, señaló Fredes. El ejecutivo destacó además que, a diferencia de otras categorías, la experiencia de compra online en su negocio está estrechamente vinculada al servicio posterior a la venta, ya que muchos de sus productos requieren armado e instalación en el hogar del cliente.