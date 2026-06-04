Con estas aperturas, Rosen proyecta cerrar el 2026 con una red de 17 tiendas en el país, compuesta por 13 locales tradicionales y cuatro outlets. (Foto: Rosen Perú)
Con estas aperturas, Rosen proyecta cerrar el 2026 con una red de 17 tiendas en el país, compuesta por 13 locales tradicionales y cuatro outlets. (Foto: Rosen Perú)
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Sandra Reyes
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Con Perú consolidado como uno de sus mercados más importantes en la región, Rosen, la compañía chilena especializada en colchonería, muebles y artículos para el hogar, alista una nueva etapa de crecimiento en el país. La estrategia contempla nuevas aperturas en Lima y provincias, mayor cobertura logística, el impulso del e-commerce y nuevas categorías de negocio, como parte de su plan de expansión de largo plazo. ¿Qué novedades alista?

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