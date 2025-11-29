“Queremos capturar parte de los fondos de pensiones, pero creemos que debemos hacerlo en alianza con alguna compañía de seguros. Ya estamos prospectando, por lo menos como Caja Huancayo, venimos explorando esta posibilidad”, afirmó a Gestión Jorge Solis, presidente del Directorio de la entidad edil.

Destacó que las cajas cuentan con las herramientas para llegar a una gran parte de la población, sobre todo, a los empresarios de la mype y trabajadores independientes.

Sin embargo, para que esta gestión sea sostenible se requiere un sistema actuarial y el manejo de inversiones de largo plazo, que es donde entrarían las aseguradoras, precisó Solis.

El especialista sostuvo que si bien la gestión podría llevarse mediante productos de ahorro de largo plazo, como algunas entidades microfinancieras lo han anunciado, no es del todo óptimo.

“Claro que podríamos manejar productos de ahorro con plazos largos, pero esta administración requiere de otros conocimientos, diferentes cálculos e inversiones”, indicó.