Las cajas cuentan con las herramientas para llegar a una gran parte de la población.
Las cajas cuentan con las herramientas para llegar a una gran parte de la población.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las cajas municipales sostienen el interés por participar en el sistema previsional, tras conocerse el marco normativo para el ingreso de nuevos competidores a este mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Guerra por afiliados de AFP a la vista con nuevos competidores: expertos desgranan norma de SBS
Octavo retiro de AFP: ¿qué alternativas conservadoras hay además de depósitos a plazo?
SBS toma medidas para que retiros de AFP no dañen a afiliados, ¿qué pasa con los fondos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.